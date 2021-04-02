美暫不取消中國關稅！陸商務部喊話：這對全球都不好
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-04-02 06:35:10
美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)日前表示，美方短期內不打算取消川普時期對中國進口商品加徵的關稅，不符合外界原先對美中關係將因拜登上台而改善的預期；對此，中國商務部則於昨(1日)再度喊話，呼籲雙方應進行溝通協商，還說美國此舉將不利於全世界。
綜合媒體報導，美國前總統川普(Donald Trump)從2018年起發動美中貿易戰，對中國實施一系列加徵關稅，由現任總統拜登(Joe Biden)任命為美國貿易代表的戴琪，近日受訪時雖然表示，關稅確實會對美國企業和消費者造成損失，但為了補救不公平的貿易狀況，近期暫不打算取消對中國進口商品加徵的關稅。
對此，中國商務部發言人高峰昨(1日)在例行記者會上表示，中方反對單邊加徵關稅的措施，因為這不只會對中國、美國不利，對全世界也都沒有好處，美中雙方身為全球最大的2個經濟體，經貿關係的本質是互利共贏，雙方應在相互尊重、平等相待的基礎上，通過對話協商解決彼此的合理關切。
儘管呼籲美方取消對中限制，但對於中國本身接連向澳洲施加關稅，如對澳洲進口葡萄酒徵收為期5年的反傾銷稅等舉措，高峰則回應稱，澳洲葡萄酒的傾銷確實帶給中國相關產業實質性的損害，相關措施符合世界貿易組織(World Trade Organization, WTO)規則和中國法律，還強調：「這是世貿組織賦予各成員的正當權力」。