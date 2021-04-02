受不了北韓防疫太嚴！平壤只剩9國大使、外國人不到300
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-04-02 07:54:36
新冠肺炎在全球流行後，各國都陸續祭出防疫限制或措施，以阻斷病毒傳播，疫情之下生活難免不便，但嚴格到令外國人紛紛「出逃」的例子卻不多。俄羅斯駐北韓大使館1日表示，在北韓「史無前例」的嚴厲防疫措施下，許多派駐外交官都已離開平壤，目前只剩下9個國家還有大使留下。
根據《韓聯社》報導，俄羅斯大使館1日在社群媒體上表示，北韓當局對疫情的強力防控，造成在平壤生活相當不便，目前僅有9名大使和4名臨時代辦留守，繼續辦公的使館都只留下最少人員，英國、委內瑞拉、巴西、德國、巴基斯坦、波蘭、捷克、瑞典、法國等已經關閉使館，國際人道組織的外籍職員也全部撤離。
俄國大使館並透露，外國人紛紛回國，現在平壤幾乎見不到外國人，充其量剩不到290人。不過，外國人離開平壤是可以理解的，因為不是所有人都能忍受種種限制措施，何況醫藥品、生活必需品都嚴重短缺，要負擔的健康風險也相對高。儘管環境艱難，俄國大使館仍聲稱會繼續留在當地工作。
報導指出，北韓從去年2月初起就封鎖邊境防疫，並切斷了與中國、俄羅斯的航空、鐵路運輸，除了破例獲准的外交人員以外，禁止所有外國人出入境。
公開資料顯示，與北韓有正式外交關係的國家為24個，3個國家在北韓設有辦事處，另有50國則由駐中國或駐南韓大使兼轄北韓事務。
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