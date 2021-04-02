清明連假先熱再冷！氣象局：今高溫破30度
記者劉雅文/台北報導
2021-04-02 08:19:45
清明連假不少民眾都計畫出遊，根據氣象局最新預報，今（2）天各地大多為晴到多雲的天氣，僅東半部有零星短暫陣雨，午後西半部山區有零星短暫陣雨；白天溫暖如夏，預測各地高溫普遍接近30度甚至超過，西半部可達31至34度，但清晨夜間各地低溫約21到24度，呼籲民眾留意溫度變化。
週（３）六各地天氣也差不多，大多為晴到多雲，東半部有零星短暫陣雨，各地高溫普遍接近30度，西半部可達32、33度；金門、馬祖、基隆北海岸及西半部地區，易有局部霧或低雲影響能見度，其中金門、馬祖起霧的時間比較長，交通往返要留意航班資訊。
不過好天氣僅維持兩天，週日開始東北季風稍增強，且週一到週二受到東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼，低溫可降到17、18度，白天高溫僅22、23度，整天有涼意；降雨方面，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後中南部山區有零星短暫陣雨。
一直到下週二（6號）白天起東北季風稍減弱，氣溫逐漸回溫；但下週二、下週三東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。週四開始東北季風又再度增強，各地天氣轉涼，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲的天氣。