美國頻傳亞裔遭攻擊事件　僑委會指示駐外人員協助

我是廣告 請繼續往下閱讀

僑委會表示，目前在全球已輔導成立95個急難救助組織，其中25個在美國各大城市（https://119.Taiwan-World.Net），將可即時提供僑民各項緊急危難事件的協助。





僑委會表示，海外僑民如遇緊急危難事件，請立即撥打駐外館處緊急聯絡電話（各電話請洽查網址：https://www.boca.gov.tw/np-49-1.html），或請在台親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095 ，也可利用僑委會「全球僑胞服務數位平台」（https://Contact.Taiwan-World.Net），透過各僑務據點LINE專線聯繫，以獲得必要協助。



