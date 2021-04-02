美國頻傳亞裔遭攻擊事件 僑委會指示駐外人員協助
記者呂炯昌／綜合報導
2021-04-02 09:44:30｜2021-04-02 09:45:28
新冠肺炎全球蔓延，也讓美國亞裔人士遭受歧視與波及，近來不斷傳出亞裔遭受攻擊事件。僑委會已指示駐外僑務人員隨時關注僑民安全，並即時提供必要協助。
僑委會表示，將在7日與美國地區僑界視訊會議，進一步瞭解海外僑民面臨的困難並提供相關協助。駐外僑務人員將配合美國駐外館處繼續透過各項管道，隨時掌握相關發展。根據僑委會掌握的資訊，目前尚無在美僑民人身安全受到影響的案例。
僑委會委員長童振源也已指示駐外僑務人員透過LINE及臉書等社群媒體公告相關資訊，並呼籲僑胞注意自身安全。僑委會也透過各地急難救助協會與當地政府及警政機關密切聯繫，以保護僑民生命財產安全。
僑委會表示，目前在全球已輔導成立95個急難救助組織，其中25個在美國各大城市（https://119.Taiwan-World.Net），將可即時提供僑民各項緊急危難事件的協助。
僑委會表示，海外僑民如遇緊急危難事件，請立即撥打駐外館處緊急聯絡電話（各電話請洽查網址：https://www.boca.gov.tw/np-49-1.html），或請在台親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095 ，也可利用僑委會「全球僑胞服務數位平台」（https://Contact.Taiwan-World.Net），透過各僑務據點LINE專線聯繫，以獲得必要協助。