福原愛崩潰遭已婚男騙　日網拒原諒：孩子還在台灣

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▲福原愛（左）身陷不倫戀疑雲。（圖／福原愛臉書）

此外，縱使面對這麼多風風雨雨，江宏傑昨（1）日在IG上傳多張風景照，其中一張照片是幾乎全黑的照片，沒有配上任何文字，沒想到卻引起網友猜測江宏傑是否想不開，對此江宏傑所屬華研國際回應：「