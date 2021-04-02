福原愛崩潰遭已婚男騙 日網拒原諒：孩子還在台灣
記者吳雨婕/綜合報導
2021-04-02 11:39:08｜2021-04-02 11:54:00
福原愛日前被爆出不倫戀，與一名高壯男一起出遊，沒想到近來再度遭日媒踢爆，男方是已婚人夫。面對疑似婚變、不倫戀掀起騷動，如今福原愛能不能獲得外界同情，意外成為關注的焦點之一。
據日媒《FLASH》報導，日前《週刊文春》公開福原愛受到江宏傑、江家言語霸力，外界輿論風向一度倒向福原愛，後來《女性SEVEN》則是發布了多張福原愛與高壯男一起去橫濱遊玩的照片，雖然福原愛發表聲明強調2人只是朋友，且住同家飯店不同間房，可是民眾已經漸漸開始對福原愛抱持懷疑態度。福原愛之前曾透露高壯男是在自己心情低落時，能夠傾訴的好朋友，而就在遭日媒爆出男方已婚身分後，福原愛傳出心情崩潰，日網友提出質疑「如果只是朋友，為什麼知道對方已婚要震驚？」
引起外界討論的還有福原愛在爆發婚變後神隱，不回台灣與江家溝通，日本網友直言拒絕同情福原愛「出軌的事隨便啦，把孩子留在台灣才讓人無法原諒」、「自己已婚還與對方這麼好才是問題」。
此外，縱使面對這麼多風風雨雨，江宏傑昨（1）日在IG上傳多張風景照，其中一張照片是幾乎全黑的照片，沒有配上任何文字，沒想到卻引起網友猜測江宏傑是否想不開，對此江宏傑所屬華研國際回應：「謝謝大家關心，那張是星空照，江宏傑正與家人旅行中。」