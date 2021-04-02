銀行通知現金少10萬！闆娘稱「沒硬拗」　律師曝自保關鍵

彰化銀行近日發生客人現金存款點收確認後，稍晚卻以「少了10萬元」的電話通知要求存戶先行補上現金，事後卻置之不理的事件。事件曝光後掀起外界熱議，台北總行雖表示此事純屬個案會檢討改進，也坦承疏失將10萬匯入該名婦人帳戶，但仍無法阻止網友灌入該分行給予負評。對此，律師林智群也提醒民眾「別隨便答應補錢給銀行」，更提供民眾1項應對方式。

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昨（1）日

林智群律師

於臉書提到彰化銀行發生台中婦人存款遭行員質疑「短少」的事件，當時這名婦人臨櫃存了86萬4千元，稍晚卻被電話告知少了10萬，為方便行員處理帳務的婦人同意先補差額，本想待銀行清算後聯繫，沒想到從此沒消沒息，林智群對此也忍不住表示「有一句話叫作『銀貨兩訖』不是嗎？現金不就是雙方當場點清楚，這不是一般常識嗎？哪有客戶回家後，下午三點半整理時發現短少，才說算錯了？」，更吐槽銀行是在玩「大富翁遊戲」。

▲彰銀傳出臨櫃存款點鈔爭議，不少民眾除了選擇透過ATM存款外，也擔心自己臨櫃存款發生糾紛。（示意圖／取自unsplash）

林智群接著說，「就算是你銀行賬對不起來，你怎麼確認是我那筆交易出問題？就算是你可以證明，那也是銀行出的錯」，而針對銀行這番作法他也不認同的表示「怎麼把責任推給客戶，直接要客戶先補錢呢？」、「要錢有那麼簡單，還需要法院嗎？」

文末他也提醒網友，若不幸遇到類似事件，「別隨便答應補錢給銀行」。如果碰上銀行堅持將帳款扣回來，以求內部對帳平衡，林智群則建議直接向金管會尋求協助，「有什麼問題到金管會解決！銀行很大，你很小，小朋友不跟大人鬥，我們找巨人來處理大人」。（編輯：楊智傑）