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長賜輪卡蘇伊士運河　埃及擬索賠台幣288億

中央社

2021-04-02 11:01:34

▲長榮海運長賜輪堵塞蘇伊士運河狀況雖已排除，但運河管理局主席表示，埃及預料將索賠10億美元（約新台幣288億元），並警告若求償一事走上法庭，將不會放行長賜輪和船上貨物。（圖／美聯社／達志影像）
▲長榮海運長賜輪堵塞蘇伊士運河狀況雖已排除，但運河管理局主席表示，埃及預料將索賠10億美元（約新台幣288億元），並警告若求償一事走上法庭，將不會放行長賜輪和船上貨物。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社開羅1日綜合外電報導）長榮海運長賜輪堵塞蘇伊士運河狀況雖已排除，但運河管理局主席表示，埃及預料將索賠10億美元（約新台幣288億元），並警告若求償一事走上法庭，將不會放行長賜輪和船上貨物。

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蘇伊士運河管理局（SCA）主席雷比（Osama Rabie）昨天透過電話接受親政府電視節目訪問時表示，這筆10億美元的賠償費用包含救援作業、河運交通停滯的費用，以及長賜輪（Ever Given）堵塞蘇伊士運河這一星期來讓埃及損失的船舶過路費。

雷比表示「這是我國的權利」，不過並未說明應該由誰來負擔這筆賠償金。他還說，運河管理當局和長賜輪船東過去一直維持良好關係。

巨型貨櫃輪長賜輪目前停泊在大苦湖（BitterLake），當局和長賜輪管理業者表示調查正在進行中。

長賜輪的技術管理業者「貝仕船舶管理公司」（Bernhard Schulte Shipmanagement）今天透過電子郵件向美聯社表示，長賜輪船上人員正在和當局合作，調查導致船隻擱淺的原因。

貝仕表示，蘇伊士運河管理局調查人員已獲得讀取俗稱船舶黑盒子的「船載航程資料記錄儀」（VoyageData Recorder）權限。

雷比對節目主持人說，若調查順利進行，且涉事各方同意這筆賠償金額，那麼長賜輪就可以繼續上路，沒有問題。

然而雷比指出，倘若賠償問題走上打官司一途，那麼長賜輪和其載運價值約35億美元的貨物將不得離開埃及。

鑑於長賜輪為日本正榮汽船所有、由台灣長榮海運租用，又在巴拿馬註冊，長賜輪賠償金的訴訟問題可能會相當複雜。

貝仕曾表示，長賜輪擱淺當下，船上有2名埃及運河領航員；這樣的安排是船舶通過狹窄的蘇伊士運河的慣例，不過根據專家說法，長賜輪的船長依舊擁有最終決定權。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1100402

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