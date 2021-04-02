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NBA／Aldridge轉隊首戰就高效演出　歐尼爾給出自身建議

記者黃建霖/綜合報導

2021-04-02 10:34:45

LaMarcus Aldridge
▲LaMarcus Aldridge籃網首秀。（圖／美聯社／達志影像）
LaMarcus Aldridge（艾崔吉）在轉隊布魯克林籃網後的首戰就擦亮自己球星的招牌，繳出11分、9籃板、6助攻的數據，場上正負值達到全隊次高的+22，確實讓籃網戰力更上一層樓。

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此役Blake Griffin（葛里芬）未出賽，而DeAndre Jordan（喬丹）則是上半場都沒打，Aldridge在禁區有很大的發揮空間，而他也展現出自己在外線和策應上的能力，半場就有5次助攻，並且首個進球就是三分球。

在Kevin Durant和James Harden本場比賽都未上場的情況下，籃網以111:89大勝夏洛特黃蜂。而對於這兩位昔日明星大前鋒Aldridge和Griffin加入籃網，NBA名人堂球星、現任球評的Shaquille O'Neal（歐尼爾）認為最重要的是他們得認清自己的定位。

「這和我當年和Wade一起打球的情況很像，我必須不斷提醒自己，我不再是球隊頭牌了，他才是。」O'Neal如此說道，「Aldridge可能沒有做過球隊第一選擇，但Griffin在洛杉磯做過。如果他們能接受自己現在的角色，做一些看起來有些微不足道的事情，接受自己在某些晚上可能只得6分，那我覺得他們會在這裡打得很好。」

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