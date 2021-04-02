6國外長訪5個去福建廈門 陸媒：做給台灣看、台獨行不通
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-04-02 10:47:09
俄羅斯、新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓、和南韓外交部長，近日接連訪問中國，他們不選擇北方的首都北京，反而全往南邊城市跑，其中5人還到了福建、廈門，中國新華社環球雜誌副總編輯劉洪的自媒體「牛彈琴」今(2日)就發文分析，認為此舉是這些國家支持中國的證明，要讓台灣看看台獨只有死路一條。
綜合陸媒報導，新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓、和南韓外長密集訪中，「牛彈琴」認為，這麼密集的外交官員訪中，在外交史上少有，沒有前往北京則更是罕見。比如南韓外長鄭義溶2日剛抵廈門訪問，這是由於朝鮮半島近日不平靜，南韓需要有中國的支援，同時也不希望營造出南韓在美中之間已經選邊站的形象。先於鄭義溶，新加坡外長維文、馬來西亞外長希沙慕丁、印尼外長蕾特諾、菲律賓外長洛欽，則會在今天結束於福建南平的參訪。
「牛彈琴」聲稱，5國外長接連訪中國，沒去北京，而是去了離台灣最近的福建和廈門，「就是給臺灣當局，也給世界看看，這麼多國家支持中國，台獨死路一條」，並指出外交鬥爭就是「打得一拳開、免得百拳來」，儘管現在西方對中國步步緊逼，但友邦仍接連派人到訪，這就是中國外交突圍。
牛彈琴還說，時代改變，中國的外交模式也出現變化，外長陸續到訪或許傳遞出更豐富的訊息，包括對中國的信任、搶抓中國紅利、打破西方包圍、為疫後做準備，因為「這個世界，誰願意和錢過不去呢，更何況，中國還有疫苗。」