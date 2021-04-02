北京學者：拜登「絕地反擊」開始　中國不可低估

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時殷弘指出，拜登政府對美中關係根本性質的界定，最正式、最直接地見於美國國務卿布林肯（AntonyBlinken）首次對外政策重要演講，即將中國定義為「美國唯一的全面（systemic）敵手和競爭者」。
他分析，拜登（Joe Biden）政府會先部分遷就與說服「國會民主黨左派、共和黨建制派和共和黨民粹派」，加上部分說服與遷就歐洲盟國，同時依據「全部署方式」（all-agency approach）討論和協調對中政策，可謂「三重協調」。
因此，時殷弘認為，拜登政府一段時間內將不理睬中國近來對美放話中的「軟成分」，並以「戰略耐心」等待中國方面就某些或個別重大問題「軟化」。
他說，到美方理睬中國對美放話中的「軟成分」時，「其態勢大概將相當強硬，合作和『正常競爭』的範圍將被限定得相當有限，為此規定的條件大多將相當嚴苛。」
時殷弘也提到，美國軍方和政府正在醞釀戰略兵力部署方式的重大變更，這與中國戰略軍力騰升形勢下對中備戰密切相關。他並引述美聯社2月17日的分析報導指出，這項變更的要旨是「不受攜有政治、財政和安全代價的恆定基地制約」，「依照較難預料的周轉和以較小的集群部署兵力，令中國失衡」。
他並表示，即使拜登政府的對中態勢被國際輿論普遍公認為甚強硬，但它仍受到共和黨人為主的美國「反華民意」往更強硬方向催逼。
時殷弘也提到，拜登入主白宮剛兩月餘，接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的人口3月中旬已占全美25%以上，4月底有可能達到約65%；1.9兆美元救市款已由國會兩院通過，普遍預測美國2021年國內生產毛額（GDP）成長率很可能超過中國。
他並指出，美國內部的嚴重撕裂已有所緩解，拜登政府「與時俱進」的調整已在大做，拉攏國際人心的努力進展明顯，較省錢又較高效的備戰方式正在開始。「『絕地反擊』似的激情已在開始迸發」。
因此，時殷弘強調，中國切勿低估拜登政府的能力和已有成就，須就對手的綜合實力和潛能持經久的開放性觀察方式。「應當記住蘇軾所言，『恃大而不戒，則輕敵而屢敗；知小而自畏，則深謀而必克』。」（編輯：張淑伶）1100402