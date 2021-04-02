NBA／Curry轟36分、三將合砍75分仍輸 勇士近6戰1勝5敗
記者黃建霖/綜合報導
2021-04-02 11:07:24
金州勇士今(1)日在Stephen Curry攻下36分，並且Draymond Green得到平賽季新高的16分、Andrew Wiggins也貢獻23分的情況下，仍然以109:116敗給了邁阿密熱火，球隊過去6場1勝5敗，正慢慢跌出季後賽行列。
勇士主將Curry此役19投9中、投進5顆三分球，攻下全場最高的36分，另外還有11 籃板、3助攻；Green今天也展現得分欲望，繳出16分、10籃板、8助攻、準「大三元」的數據；Wiggins則是延續明星賽後穩定的得分表現，攻下23分、8籃板、4助攻、3阻攻。
然而勇士這場比賽發生多達20次失誤，尤其第3節幾次追分階段時的掉球失誤，讓對手快攻得分，錯過了追平比分的機會，尤為關鍵；末節熱火陣容更加成熟，攻防表現都優於對手，最終以7分之差收下比賽。
熱火此役6人得分上雙，比起勇士僅有3人有得分手感的狀況，明顯占優。當家球星Jimmy Butler攻下全隊最高的22分，「英雄哥」Tyler Herro板凳出發砍下20分，「阿舍哥」Duncan Robinson投進4顆三分球，攻下21分。Andre Iguodala面對老東家得到10分、6籃板的數據。
勇士屋漏偏逢連夜雨，不但今天輸球，兩位重要的輪換球員——後衛Jordan Poole和中鋒Kevon Looney，分別在第4節卡位拚搶時扭傷左腳踝，隨後都返回更衣室接受檢查，並且本場沒有再回歸。