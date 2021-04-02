阿秋大肥鵝母親節饗宴 早鳥加贈大甲媽加持好禮

搶搭大甲媽起駕遶境列車，台中市阿秋大肥鵝餐廳推出的母親節溫情饗宴，除了標榜早鳥有優惠，還附贈大甲鎮瀾宮媽祖加持好禮，包括繡有大甲媽字樣的杯袋、好運按摩梳及御守項鍊等，祝福一家人有吃擱有保庇。





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迎接母親節，阿秋大肥鵝推出「來阿秋·買溫馨·送平安」母親節溫情饗宴，活動期間自5月1日至5月9日，即日起至4月底預訂並付清全額，即贈送媽祖加持好禮。此外，配合小家庭推出6人桌宴5800元，還有十人桌宴8800元及1萬2800元二款供選擇。





阿秋大肥鵝是台中知名中餐廳，配合母親節主題，主廚特別結合養生食材入菜，選用了鮑魚、五味香螺、烏魚子、炙燒燻鮭的「滿載海珍鮑魚盛」，作為迎賓開胃盤。此外還有清爽滋補的「姬松茸和風燉盅」，採用雞腿肉、乾香菇、銀杏、蛤蜊、白蝦、姬松茸時令蔬菜燉煮，味道鮮美。





▲阿秋大肥鵝母親節饗宴，即日起至月底，預訂並付清全額可獲贈大甲媽加持好禮。（圖／記者金武鳳攝，2021.4.2)

主廚用料不手軟，一道「寶盆黑蒜蒸龍蝦」，生猛小龍蝦、黑蒜等食材搭配烏龍麵，浸入龍蝦鮮汁及蒜香味的麵條，薈萃精華，讓人欲罷不能。另選用澎湖虎膽石斑、魚露、青蔥、薑絲的「三彩玉露虎膽斑」清蒸料理，以及養生清爽的「金線蓮燉全雞」，採用金線蓮搭配土雞、紅棗、枸杞、玉竹、淮山、南杏而成，皆是傳統又養生美食，讓媽媽暖胃又補身。





飯後甜點是「摺摺稱奇雙珍點」，有鴛鴦燒賣、紅豆小包及「手工蓮子豆花」，甜蜜蜜的蓮子豆花，及紅豆小包吃在嘴裡，甜在心裡，讓一餐溫馨宴以幸福滋味結尾。





儘管疫情趨於暖和，阿秋大肥鵝防疫不鬆懈，董事長廖豊民強調，餐廳除了配合中央流行疫情指揮中心的建議指示：加強清潔消毒、測量體溫、保持安全社交距離之外，也推出外帶自取、外送服務(限定日期及時段；非每日配送)，可將母親節餐點宅配到府。



