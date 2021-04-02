不斷更新／太魯閣出軌「目視多人無心跳」　急加派救護車

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根據台鐵最新回應，這次列車因為卡在隧道中，出現車廂變形等狀況，目前408次旅客將分南北端，北端由公路接駁，南端由花蓮開408B次(DMU自強號)，進入事故現場接駁旅客，且強調所有列車通過現場均一度停車，並以5k/h慢行通過。