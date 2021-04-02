不斷更新／太魯閣出軌「目視多人無心跳」　急加派救護車

目前消防局119掌握到2人OHCA（到院前心肺休止）、4人受傷。輕傷約20人待送醫、重傷3人已送醫、目視無生命徵象約4人，5至8車廂因變形無法順利進入，持續搶救中。
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（11：43更新）
根據台鐵最新回應，這次列車因為卡在隧道中，出現車廂變形等狀況，目前408次旅客將分南北端，北端由公路接駁，南端由花蓮開408B次(DMU自強號)，進入事故現場接駁旅客，且強調所有列車通過現場均一度停車，並以5k/h慢行通過。
清明連假出遊千萬要注意安全，根據台鐵最新回報，今（2）天上午408次(樹林開往台東，太魯閣)，在09:28於崇德=和仁間東線(k51+250)，發生出軌事故，該列車有8節車廂，第2、3車出軌、3~8車在隧道內，台鐵接獲消息後，即時起成立一級應變小組，並請運安處出動調查。
綜合媒體報導，據悉，該列車是從樹林前往台東的太魯閣號，全車搭車旅客約350人，在列車經過清水隧道時，疑似撞上工程車，工程車當場卡在隧道口，導致列車出軌，其中第4、第5節嚴重變形，受損相當嚴重。當警消趕抵現場，目前無法順利進入救援，初步目視疑似多人沒有生命徵象，同時也啟動大量傷患救治機制，也緊急從花蓮、新北加派32部救護車前往現場，而北市府表示，目前將出動救護車5台、搜救隊20人前往，後續視狀況隨時增派支援，目前傳出現場有一人命危、多人受傷，後續情形相關單位還在全力搶救當中。
台鐵表示，因受到408車次於東正線出軌影響，所以自9點28分起和仁站至崇德站間南下／北上列車，以西正線單線行車，列車有延誤情形敬請見諒，台鐵也預估回復間為2日晚間6點。（編輯：王柏文）