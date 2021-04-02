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台鐵座位全朝行進方向？他困惑「國外反向多」　網曝主因

編輯中心/綜合報導

2021-04-02 11:22:52

普悠瑪
▲原PO好奇為何台鐵火車座位永遠朝向行進方向？貼文引發熱議。（示意圖／台鐵提供）
火車是南來北往的主要交通工具之一，台鐵也依照站點和車速，分為自強號、莒光號，以及區間車等。不過，近日一名網友在PTT八卦版提到，為何台鐵火車座位永遠朝向行進方向？更有網友提起，在國外滿常見反向座位，貼文立刻引發全場熱議。

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原PO表示，清明連假前搭高鐵回家，在意識朦朧、準備入睡之際，忽然想到一個問題，那就是台鐵、高鐵座位好像永遠都是朝向行進方向，不禁疑惑「如果今天行進方向跟座位朝向相反會怎樣嗎？」並稱「之前跟家人坐，曾經180度轉過，好像也沒什麼感覺，不知道火車公司他們在想什麼？」

▲原PO好奇為何台鐵火車座位永遠朝向行進方向？貼文引發熱議。（圖／翻攝自PTT）
▲原PO好奇為何台鐵火車座位永遠朝向行進方向？貼文引發熱議。（圖／翻攝自PTT）
也有網友指出「你沒搭過反向的位置喔，國外很多」、「日本有雙車頭，到中間站拆開分兩向開的，有一邊就會反過來了」、「九州日豐本線特急SONIC，小倉站之後是反著開，當地乘客快到站時，都會站起來自己轉座位方向」。

對此，許多網友崩潰指出真正原因「舒適度的問題，列車前進你反著坐，你沒有支撐點啊」、「起步瞬間，人會跌個狗吃屎」、「煞車你撞哪裡」、「那種的容易暈車」、「你可以去坐反向的公車看看」、「那是因為台鐵堅持要轉方向吧，區間車就沒有分」。（編輯：賴詠璿）

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