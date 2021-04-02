名家論壇》黃創夏／習近平偷人，蔡英文沒轍？

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第一個問題就是「要告誰？」在台灣的公司都已經倒閉了、人也跑到上海去了、技術和專利也都被偷走了，沒有控制住被告，如何開庭！
第二個問題就是「怎麼告？」跨海打官司，對岸的那種土匪式司法會受理嗎？這時候又會看到那個「已讀不回」的傲慢嘴臉，還有國內還有一些噁心的親共、媚共勢力在旁邊說「九二共識」與「蔡英文都不和對岸談」的猥瑣嘴臉！
第三的困境就是，就算針對國際相關仲裁機構提出官司訴訟，以制止共產黨偷人和偷技術之後的成果可以在國際上流轉，恐怕也要曠日廢時，搞個好幾年。然而眾所周知高科技產業有「摩爾定律」，十八個月技術舊翻新一次，打了好幾年官司，就算勝訴了，頂多也是拿到一些賠償金，但這些專利和技術也已經落伍了，拿回來也沒用，因為在這幾年之內，偷人和偷技術的一方已經用這個技術和人才大賺特轉了賠償金的幾十倍、幾百倍。
習近平偷人、蔡英文沒轍？
這真的是台灣的困局，這樣的困局早就不是那些專業技術官僚可以處理和面對的，拜託執政黨立委，不要只是在國會議場內作秀，因為你們的那些廢話，根本無濟於事。
首先，要求經濟部和金管會要嚴格審查「假港資」和「假台資」，還有要求財經單位好好監管每一個廠商和企業的異常運作‧‧‧提出這樣作秀式質詢的立委，真的就只是在講廢話。
台灣有多少企業和廠商？以中小企業（包含很多材料科學、IC設計、網路技術）為主的台灣，至少有一百一十萬家以上，和科技相關至少有十萬家以上，一家一家盯著看，區區數百人的財經主管機關，就算連門房和工友都跳進來，也無法嚴密監管到每一家！
更何況，台灣又不是喜愛偷人的習近平政權國度，不可能處處是天眼，老大哥正在注視著你！
至於假港資和假外資，也不是金管會可以在沒有法律根據之下，就可以翻箱倒櫃「超前部署」事先查察的，因為我們是民主國家，不是共產黨國度。
此時此刻，拜託蔡英文醒醒，面對習近平偷人的惡習越來越張狂，要對抗這樣的逆流，經濟部的「小花部長」根本沒有用，她本身就只懂智產權法案，對於國際貿易和產業實務本來就欠缺專業，更何況如今面對的習近平偷人棘手問題，根本不是財經官僚足以面對的考驗。
要防止習近平偷人，至少要由小花部長她的老公，國安會秘書長顧立雄出面跑腿，以國家安全層次的角度整合跨部門力量，還有針對習近平偷人的跨部會領域特別立法，才有用！
例如，《港澳關係條例》是否該和美國的「香港法案」同樣重新界定香港地位，既然習近平沒收了香港的一國兩制，台灣的港澳關係條例就應該和美國一樣，考慮不能再視香港是獨立的經濟實體，可能必須重新界定香港在台灣法律的地位等同中國，以杜絕中資假借港資為惡！
還有執政黨立委不要多說廢話啦，看看美國共和和民主兩黨議員，不斷努力推動各種立法，讓美國政府有法源依據推出「實體清單」和「外國企業問責」，逐漸明確化中資在美國的「行為準則」，這樣才能有遏阻之效。
習近平偷人，蔡英文真的沒轍了嗎？未必！
一切的防堵作為是否有效？就看顧立雄和執政黨立委們是否還是尸位素餐了。
●作者：黃創夏／資深媒體人
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