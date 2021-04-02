名家論壇》張銘祐／北京冬奧有沒有參加的價值？

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早在2008年北京舉辦夏季奧運的時候，就有許多國家稱此次奧運為「種族屠殺奧運」，當時中國明著支持，蘇丹對達佛進行大規模屠殺，這次冬奧也可能又被冠上「種族屠殺奧運」，猶記得當時奧委會為了讓北京夏季奧運能夠進行，說出「政治歸政治，運動歸運動，抵制奧運受害的是運動員」，美國定調「種族滅絕」引發各國抵制的現在，各國會再相信這樣的話嗎？尤其發現西藏與新疆大規模集中營、香港自由問題一一浮上檯面後？
台灣這個國家似乎是遭受中國最大威脅，而保護台灣的民主政體成為世界共識，一場中國武漢肺炎的發生，讓世界看到中國的本質與貪婪、獨裁，是否會如1976年因為非洲種族隔離政策，世界二十二國抵制加拿大蒙特婁奧運？物換星移，變成北京冬奧只有非洲國家參與，被西方國家抵制？屆時台灣是否參與，將會引發國際關心與朝野對立。
尤其在南海議題與台灣議題，成為世界防堵中國擴張的情況下，每天中國侵略台灣領空，光這四個月已經一百七十多架中國戰機刻意挑釁，而國安局也證實，最近法國核潛艦、護衛艦近期在南海、東海出沒，英、德亦規畫年內派艦巡弋印太地區，等於中國的周邊自由海域都是各國的軍艦看守著，以防中國蠢蠢欲動，但時間內西方世界必然不會軟化，而一向跟中國相當友好的菲律賓也看到中國擴張的野心，不但佈建更多軍艦，打算在與印度購買巡弋飛彈，這樣的情況下，參與北京的冬奧這些國家的運動員安全怎麼顧？
畢竟中國的人權紀錄相當不佳，因為中美貿易戰與孟晚舟事件，日前才對扣留的加拿大公民強加罪名，而且對多位澳洲人進行監控，因為與澳洲關係近幾年直轉急下的情況下，更不要忘記台灣的李明哲還有李孟居，尤其中國戰狼式的外交，總是強詞奪理與滿橫，難保更多人會遭受到中國迫害，成為手中的人球。
立法院院長游錫堃，日前在臉書特別提到：『中共迫害新疆，不只血汗奴役，現在全球媒體已有報導多項證據指向中共正在造成維吾爾人的文化滅絕。美、英、加、歐盟等國甚至頒布了防止維吾爾人強迫勞動的法案予以譴責。現在更有超過150個人權團體發起抵制2022北京冬奧，持續施壓冬奧的贊助商，難怪有人建議應該要考慮移地舉辦！更引述士Martin Luther King, Jr. 曾說過，「任何地方的不公不義，都威脅著所有地方的公平正義….。」』更說明了國際民主同盟包含台灣的立場。
五眼聯盟的抵制活動不會停止，尤其最近發生Ｈ＆Ｍ、Adidas、Nike等參與良好棉花協會（ＢＣＩ）停用中國「新疆血棉花」，而遭受中國官方與民間報復性抵制的事件，這些企業站在人權的立場做出的抵制，設想每場奧運運動賽事都需要這些廠商的贊助，屆時中國運動員是否要穿這些品牌的運動穿戴？以上的種種因素都是抵制中國最大的養分。
●作者：張銘祐／政治評論員
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