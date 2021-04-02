台鐵太魯閣出軌！乘客曝「車廂畫面」　座椅鐵架全分離

台鐵408次太魯閣於清明連假第一天（2日）9點28分發生嚴重出軌意外，事故發生於花蓮縣大清水隧道，列車疑似撞上工程車導致第4、5節車廂出軌，目前台鐵已成立一級應變小組，並請運安處出動調查。民眾相繼逃離列車同時，車廂內部毀損畫面也隨之曝光，只見車廂座位呈現嚴重毀損，椅墊更朝上翻起，可推測當時受衝撞力道驚人。

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台鐵408車次自樹林開往台東的太魯閣發生事故，有網友於臉書社團《台東大小事》張貼車廂內部畫面，提到當時家人也跟著列車卡在清水隧道山洞裡，只見照片中座椅已和下方鐵架脫離，現場物品散落一地。原PO也提到，至截稿前他的家人方離開車廂至醫院檢查，擔心家人安危同時也默禱其他乘客平安。

▲台鐵太魯閣於花蓮出軌，現場乘客拍下車廂內畫面與家人報平安。（圖／翻攝自臉書社團《台東大小事》）

根據台鐵最新回報，該車於上午9點28分行經崇德=和仁間東線發生出軌事故，目前警消正在搶救中，詳細事故發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。台鐵也表示，因受到408車次於東正線出軌影響，所以自9點28分起和仁站至崇德站間南下／北上列車，以西正線單線行車，列車有延誤情形敬請見諒，預估回復間為2日晚間6點。（編輯：楊智傑）