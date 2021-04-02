太魯閣號出軌「天降貨車」釀禍？對話曝光網傻眼：太扯了
編輯中心/綜合報導
2021-04-02 12:00:06
清明連假第一天，台鐵就驚傳出軌意外！今（2）日上午，台鐵408次太魯閣列車（樹林到台東），在花蓮大清水隧道擦撞隧道壁出軌，目前警消正在搶救中，詳細事故發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。而該車乘客透露事故原因，疑似是因為施工的貨車掉下來，被火車撞到，隨後更有對話指出「工程人員全部跑光了！」
根據台鐵最新消息指出，本次列車因為卡在隧道中，出現車廂變形情況；花蓮縣消防局透露，列車共8節車廂，搭車乘客約350人，1至4車廂約80至100人，輕傷約20人待送醫、重傷3人已送醫、目視無生命徵象約4人，車輛擦撞隧道壁，導致5至8車廂因變形無法順利進入，目前持續搶救中。
事發當下，網友紛紛在臉書社團《花蓮同鄉會》回報最新狀況，有在場網友分享事發原因「剛剛朋友在車上回報，一台貨車施工掉到鐵軌旁邊撞到火車」，而從該對話中可以看出，疑似是乘客的一方表示「訊息不假，朋友們都在車上，等待救援中，撞到工程卡車」，而PO出截圖的網友則回應「是貨車掉下來被火車撞到吧」，對方表示「嗯」。
隨後一名網友熱心整理事故資訊，推測是上面在施工的貨車掉下來，意外砸到火車，不過施工的工程人員全部跑光了，此舉也讓他無奈表示「這些人完蛋！」最後呼籲「如果有走蘇花公路的朋友，請禮讓救難人員！」
消息一出，也讓網友紛紛傻眼直呼「跑光是什麼概念」、「真的是比扯鈴還要扯」、「工程車的人員真的很夭壽ㄟ」、「天上飛來橫禍」、「太誇張了，施工貨車掉下怎麼開的啦，火車也遭殃，現場施工人員全跑，這也太過分了吧」。（編輯：賴詠璿）