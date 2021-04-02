兒童節連假何處去？探索不一樣基隆 好吃好玩還可抽好禮
記者陳志仁／基隆報導
2021-04-02 12:01:24
兒童節連假，你規劃去哪了嗎？基隆市政府觀光及城市行銷處歡迎大家連續假期來基隆玩，民眾只要拍照上傳「魅力基隆」臉書的專頁，就有機會獲得健康心率手環、超商商品卡等獎品；假期來基隆一日樂遊，好吃好玩，還有好禮拿。
觀銷處處長曾姿雯表示，一天有24小時、一年有365天，無論什麼時間點來基隆，都有新亮點，如何探索不一樣的基隆？除向基隆旅遊網網站查詢，也將收錄4月下旬出刊的春季號《魅力基隆》市刊內容中，跳脫過往人們對政府出版品刻板印象，並強化臉書互動，讓基隆風貌不受時空限制，無限傳送。
曾姿雯說，若到潮境公園，也別忘了多走幾步路，看看在望海巷新打造全台最美的跨海鐵馬道，另親子旅遊也可以使用鄉基寶APP，虛實結合探索城市更有趣；走累了還有在地街角巷弄間的手作甜點店，享用甜點的幸福滋味！
此外，《魅力基隆》市刊透過多元管道讓民眾索取，除在基隆借問站、火車站、商旅飯店與咖啡廳索取外，亦可在台北市與新北市圖書館、交通部觀光局直屬桃園及高雄國際機場、北北基旅遊服務中心、雙北主要火車站、轉運站、捷運及機場、高鐵旅服中心索取刊物。