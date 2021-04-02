影／太魯閣號出軌變形 36人失去生命跡象、72人仍受困
記者劉雅文/台北報導
2021-04-02 12:03:34｜2021-04-02 12:21:43
清明連假出現壞消息，台鐵再傳出軌意外，今（2）天上午408次(樹林開往台東，太魯閣)，在09:28於崇德=和仁間東線，發生出軌事故。根據花蓮縣消防局通報，輕傷約20人待送醫、重傷3人已送醫、目視無生命徵象約4人，車輛擦撞隧道壁，導致5至8車廂因變形無法順利進入，目前持續搶救中。
根據台鐵最新表示，408次(太魯閣)09:28於崇德=和仁間東線(k51+250)發生出軌事故，目前現場目前至少36人OHCA（到院前心肺停止），72人受困，目前送醫計60人，分別送往以下醫院：805醫院12人、慈濟25人、門諾8人、部立花蓮醫院10人、蘇榮5人。
這班列車共8節車廂，搭車乘客約350人，1至4車廂約80至100人，目視無生命徵象約4人，5至8車廂因變形無法順利進入，持續搶救中。交通部長林佳龍也在臉書發文，表示他已指示交通部成立一級災害應變中心和前進指揮所，除了已派祁文中次長兼台鐵局長立即前往現場，他也在趕赴現場的途中。
另外，台鐵太魯閣出軌事故，公路總局配合花蓮縣應變中心，將封閉台9線仁水隧道北上車道作為大量傷患者檢傷空間。呼籲北上駕駛人改行台9丁線、南下駕駛行經仁水隧道時減速慢行，注意傷患及醫護人員的安全。