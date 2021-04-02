影／太魯閣號出軌變形　36人失去生命跡象、72人仍受困

清明連假出現壞消息，台鐵再傳出軌意外，今（2）天上午408次(樹林開往台東，太魯閣)，在09:28於崇德=和仁間東線，發生出軌事故。根據花蓮縣消防局通報，輕傷約20人待送醫、重傷3人已送醫、目視無生命徵象約4人，車輛擦撞隧道壁，導致5至8車廂因變形無法順利進入，目前持續搶救中。

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交通部長林佳龍也在臉書發文，表示他已指示交通部成立一級災害應變中心和前進指揮所，除了已派祁文中次長兼台鐵局長立即前往現場，他也在趕赴現場的途中。