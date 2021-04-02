太魯閣2車男乘客現身！還原「第2車廂」現場：當時晃很大

清明連假首（2）日台鐵408次太魯閣發生嚴重意外，列車於今早9點28分疑似撞上工程車導致第4、5節車廂出軌，目前已知至少4人無生命跡象、10人仍受困車廂中，台鐵接獲消息後，即時起成立一級應變小組，並請運安處出動調查。稍早社群論壇《Dcard》更有該車次乘客貼出票根照片出面報平安，網友亦湧入為尚未脫離險境的乘客集氣。

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一名搭乘408車次第二節車廂的男網友《Dcard》於討論串中張貼票根照片，向眾人報平安同時也回報現場狀況「出軌車廂的大部分都聚集在一個地方休息了，願大家平安！」，同時回憶當時列車內景象，「當時晃很大，大家都在叫，我跟我媽跌在地上，行李都往前飛」、「目前1、2車廂的應該都出來了」。

▲太魯閣2車男乘客貼出事故車畫面。（圖／翻攝自《Dcard》）

不少網友替失事列車集氣求平安同時，也有其他同班車不同車廂的乘客出面留言「狀況不好，我在出事的車廂，現在還卡在隧道，行動正常的人已經出來了」、「我還在車裡面」，此外也有民眾焦急留下搭乘該班車的友人電話，希望現場網友能協助尋人，「我的同學還在車上的樣子」、「是否能跟我聯繫一下 因為我的同學好像也還在車上」。

據了解，搭車乘客約350人，1至3車廂已疏散約60人，4至5節車廂變形搶救中，初步目視多人無生命徵象，消防搶救中。目前消防局119掌握到2人OHCA（到院前心肺休止）、輕傷約20人待送醫、重傷3人已送醫、目視無生命徵象約4人，5至8車廂因變形無法順利進入，持續搶救中。（編輯：楊智傑）