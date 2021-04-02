影／36人到院前心肺停止 台鐵意外保險擬賠250萬
記者劉雅文/台北報導
2021-04-02 12:47:51｜2021-04-02 12:55:40
清明連假出現壞消息，台鐵再傳出軌意外，今（2）天上午408次(樹林開往台東，太魯閣)，在09:28於崇德=和仁間東線，發生出軌事故。根據台鐵最新表示，408次(太魯閣)09:28於崇德=和仁間東線(k51+250)發生出軌事故，目前現場目前至少36人OHCA（到院前心肺停止），72人受困，目前送醫計60人，分別送往以下醫院：805醫院12人、慈濟25人、門諾8人、部立花蓮醫院10人、蘇榮5人。
交通部長林佳龍約莫於今（2）日中午12點抵達台北車站緊急應變中心，由政務次長陳彥伯、台鐵局副局長馮輝昇向部長報告救災事宜，行政院李孟彥秘書長也進駐協助協調各部會搶救災事宜。視察後，林佳龍隨即前往松山機場，與內政部長徐國勇會合趕赴花蓮事故現場前進指揮所，並協調內政部、衛福部、地方政府搶救災單位，以全力支援第一線搶救，以加速搶災事宜與後送傷患。
另外，根據金管會表示，有關4月2日台鐵太魯閣號花蓮清水隧道發生出軌一案，台鐵依鐵路法第62、63條及鐵路機構行車與其他事故損害賠償及補助費發給辦法規定投保，法令規定為死亡者新台幣250萬元，重傷140萬元、傷害40萬元。這由國泰世紀產險為主簽單，台鐵旅客運送責任保險，每人死亡250萬元，重傷140萬元、傷害醫療40萬元，每一次事故2億元，保險期間累計8億元，國泰也表示會積極與台鐵聯絡並關懷保戶。
衛福部醫事司司長劉越萍則表示，已經立即啟動大量傷患應變機制，第一時間宜蘭縣也與花蓮縣相關單位聯繫上，有任何醫療上的需求都會立即支援，目前北區國災隊第一波人員已經前往現場，查看當地醫療需求。