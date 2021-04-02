NBA／勇士季後賽漸行漸遠　Curry：我們還沒找到最佳陣容

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賽後Curry受訪時表示，「我們還沒有找到真正可以信賴的那套陣容，成長的過程中會有陣痛。我們必須想辦法克服整個賽季大部分時間都在面臨的那些難關，變得更加堅韌。」
勇士本季使用最多的陣容(195分鐘)，就是他們的先發陣容，由「S. Curry | D. Green | K. Oubre | A. Wiggins | J. Wiseman」等5人所組成，然而效率卻是每百回合淨負14分，相當不理想。
反而是在不使用Wiseman，由K. Looney或J. Toscano-Anderson上場時，他們的效率是正的。顯然這位新科榜眼還沒找到自己在職業賽場中的定位，讓急於重返輝煌的勇士，現在看起來很掙扎。
然而菜鳥始終需要時間去磨練和犯錯，如果勇士認為Wiseman就是他們未來幾年禁區的解答，那麼現在給他時間出賽就是對的。更何況Klay Thompson這一季已經確定無法回歸了，他們完全沒有機會爭冠。
勇士本季還沒有一套陣容使用超過200分鐘，他們使用超過50分鐘的也只有4套。這顯示教練團對於關鍵時刻得擺上哪些人去贏球，仍然沒有定案，但如果他們想要在下一季重新回到競爭行列，那他們得思考、並抉擇那些人可以一起做戰，哪些人得離開。
灣區現在沒有時間失望，Curry的巔峰已在黃昏，這兩季就是他們最後的機會，就如同Curry所說的，「我和Draymond都知道，如果我們試圖讓球隊更進一步，我們還有很多工作要做。我們在領導力的方面必須保持一致，我們沒有時間停下來沮喪，只是繼續然後準備下一場比賽。」