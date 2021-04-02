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NBA／勇士季後賽漸行漸遠　Curry：我們還沒找到最佳陣容

記者黃建霖/綜合報導

2021-04-02 12:53:08

金州勇士還在尋找最佳的場上陣容
▲金州勇士還在尋找最佳的場上陣容。（圖／美聯社／達志影像）
金州勇士今(1)日以109:116敗給了邁阿密熱火，球隊過去6場1勝5敗，正慢慢跌出季後賽行列，賽後主將Stephen Curry（柯瑞）說：「我們還沒找到可信賴的陣容」。然而球季已經過去大半了，勇士現在必須決定他們是要拚一把，還是練兵、並為來年備戰。

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Curry這一戰攻下36分，投進5顆三分球，Draymond Green得到平賽季新高的16分，還有10籃板、8助攻，繳出準「大三元」的數據；Andrew Wiggins貢獻23分、8籃板、4助攻、3阻攻，然而球隊還是沒辦法贏球。

賽後Curry受訪時表示，「我們還沒有找到真正可以信賴的那套陣容，成長的過程中會有陣痛。我們必須想辦法克服整個賽季大部分時間都在面臨的那些難關，變得更加堅韌。」

勇士本季使用最多的陣容(195分鐘)，就是他們的先發陣容，由「S. Curry | D. Green | K. Oubre | A. Wiggins | J. Wiseman」等5人所組成，然而效率卻是每百回合淨負14分，相當不理想。

反而是在不使用Wiseman，由K. Looney或J. Toscano-Anderson上場時，他們的效率是正的。顯然這位新科榜眼還沒找到自己在職業賽場中的定位，讓急於重返輝煌的勇士，現在看起來很掙扎。

然而菜鳥始終需要時間去磨練和犯錯，如果勇士認為Wiseman就是他們未來幾年禁區的解答，那麼現在給他時間出賽就是對的。更何況Klay Thompson這一季已經確定無法回歸了，他們完全沒有機會爭冠。

勇士本季還沒有一套陣容使用超過200分鐘，他們使用超過50分鐘的也只有4套。這顯示教練團對於關鍵時刻得擺上哪些人去贏球，仍然沒有定案，但如果他們想要在下一季重新回到競爭行列，那他們得思考、並抉擇那些人可以一起做戰，哪些人得離開。

灣區現在沒有時間失望，Curry的巔峰已在黃昏，這兩季就是他們最後的機會，就如同Curry所說的，「我和Draymond都知道，如果我們試圖讓球隊更進一步，我們還有很多工作要做。我們在領導力的方面必須保持一致，我們沒有時間停下來沮喪，只是繼續然後準備下一場比賽。」

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