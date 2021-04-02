藍青年團長酸林佳龍「命太好」　網湧入罵翻：別說風涼話

台鐵太魯閣號408車次2日上午從樹林發車至台東途中，行經花蓮大清水隧道內發生出軌事故，目前已知36人無生命跡象，多人受傷。對此，國民黨青年團前總團長田方倫在臉書將矛頭直指交通部長林佳龍，狠酸「如果還能繼續當部長，是他命太好？還是台灣人命太差？」，文章一出，不少網友認為救災第一，紛紛湧入留言痛罵他消費重大意外「說什麼風涼話！」。

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藍營青年團前總團長田方倫稍早於臉書發文表示，自交通部長林佳龍從上任以來，「經歷過聰明的用路人、經歷過雪隧狂塞40個小時、經歷過遊覽車公路翻車意外，現在又發生了太魯閣號翻車，如果還能繼續當部長，是他命太好？還是台灣人命太差？」，接著又稱「我不會說他無能，因為他把NCC處理得很好」。

▲國民黨青年團前總團長田方倫稍早於臉書將太魯閣號翻覆事故矛頭指向交通部長林佳龍。（圖／翻攝自田方倫臉書）

許多網友不滿其言行，接連在該篇文章底下留言痛批，指責他在救難關頭仍消費重大意外跟死傷民眾，「救災第一，你在搞什麼？你的認知程度低於地板？」、「目前還在救災，不斷唱衰，人命這麼不值到讓你看輕嗎？」、「說什麼風涼話！」、「這樣的發言只會降低你自己跟貴黨高度」。

此外，

台灣基進新聞部主任張博洋

也截下該篇文章，質疑「人都還在搜救，你就急著跳出來講這什麼鬼話？」。根據交通部臺灣鐵路管理局指出，目前該次事故36人無生命徵象搶救中，44人消防送醫，搭車乘客約350人。交通部長林佳龍則表示已指示交通部成立一級災害應變中心和前進指揮所，除了已派祁文中次長兼台鐵局長立即前往現場，他也在趕赴現場的途中。（編輯：楊智傑）