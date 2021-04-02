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增3境外　莊人祥：AZ疫苗不良反應再添7人

記者劉雅文/台北報導

2021-04-02 14:29:13｜2021-04-02 14:30:31

▲國內於22日正式開打AZ疫苗，目前據官方統計，已有4000位醫護人員已經接種。（圖／記者陳明安攝）
▲指揮中心公布今日國內增3境外個案，以及AZ疫苗不良反應再添7人。（圖／NOWnews資料畫面）
中央流行疫情指揮中心，今(2)天再度捎來壞消息，公布國內新增3例境外移入COVID-19確定病例，分別自印尼(案1038、1039)及瑞士(案1040)入境。分別是印尼籍50多歲、20多歲男性漁工，還有一名瑞士籍30多歲男性。

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指揮中心也公布了AZ疫苗接種統計，共增加了1999位，截止到31號，共接種了14451位，加上新增的1999位，合計共16450人完成接種，指揮中心發言人莊人祥還指出，昨天新增了7件疫苗接種不良事件的通報，其中有5件非嚴重疫苗接種不良事件，以及2件疑似嚴重不良事件通報，莊人祥強調，這些都會上網公告疫苗統計資料。

另外針對前一日的確診個案（案1034），莊人祥指出，共列有6個接觸者，目前全員經過採檢後都是陰性。根據指揮中心統計，截至目前國內累計191042例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含188,956例排除)，其中1,039例確診，分別為923例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、987人解除隔離、42人住院隔離中。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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