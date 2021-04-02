增3境外　莊人祥：AZ疫苗不良反應再添7人

中央流行疫情指揮中心，今(2)天再度捎來壞消息，公布國內新增3例境外移入COVID-19確定病例，分別自印尼(案1038、1039)及瑞士(案1040)入境。分別是印尼籍50多歲、20多歲男性漁工，還有一名瑞士籍30多歲男性。

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指揮中心統計，截至目前國內累計191042例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含188,956例排除)，其中1,039例確診，分別為923例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、987人解除隔離、42人住院隔離中。