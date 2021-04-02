門諾醫院動員！救護車「44分鐘到現場」　他嘆：很難疏導

台鐵太魯閣號408車次於清明連假首（2）日上午9點28分時，行經花蓮大清水隧道內發生出軌事故，目前已知36人無生命跡象，多人受傷，宜蘭縣、基隆市、新北市、台北市政府消防局皆出動人力到場支援。不過正逢連假車潮，救護消防車輛難以迅速抵達現場，花蓮門諾醫院發展部主任「海人」連竟堯就在臉書呼籲希望原訂要開車經過蘇花的用路人可以晚點再出發。

我是廣告 請繼續往下閱讀

「海人」連竟堯在臉書張貼出花蓮門諾醫院啟動二級動員機制的畫面，同時指出醫院支援的救護車因為連假車流量大，中午11點14分由醫院出發，直到11點58分方抵達現場，他也叮嚀原訂開車路經蘇花的駕駛們，「希望可以晚點再出發，儘量讓救護車輛能快速往返，那邊都是單向單線道，以連假的車流一定很難疏導」。

▲海人指出要抵達事發現場只能通過單向單線道，遇上連假車潮恐怕很難疏導。（圖／海人授權提供）

此外，新北消防四大隊也於臉書同樣呼籲「新北大匹人力前往花蓮支援，遇到連假塞車的車潮，看到一連串的消防車隊請麻煩讓路喔！」，ICU急診醫師陳志金則轉貼海人的臉書文章，特別感謝所有救難和醫療人員「門諾醫院啟動大量傷患醫療，平日大家都有在演習才能快速因應」，同時提醒民眾目前能做的就是「祈禱、耐心等候（如果你的交通受到影響）、小病不要到急診去」。

▲新北消防四大隊也呼籲用路人盡量讓道給消防、救護車。（圖／翻攝自新北消防四大隊臉書）

根據交通部臺灣鐵路管理局指出，宜蘭、基隆、新北、台北各縣市出動消防、救護車共56輛，花蓮縣消防局則出動12輛消防車與6民間救護車，已將現場44人消防送醫至門諾醫院、部立花蓮醫院、花蓮慈濟醫院、國軍花蓮總醫院，36人無生命徵象搶救中。（編輯：楊智傑）