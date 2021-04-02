NBA／助金塊擊沉快艇 Gordon霸氣回Wade：50是我的號碼
記者黃建霖/綜合報導
2021-04-02 14:36:34
丹佛金塊今(2)日以101:94砸沉洛杉磯快艇，新加盟的「最強亞軍」Aaron Gordon繳出14分、6助攻、6籃板的全面數據，同時他整場主防對方主將Kawhi Leonard效果不錯，前3戰看下來他真的很適合這支球隊。
去年放走了Jerami Grant之後，金塊就一直在找尋他的替代者，如今Gordon的加入雖然或許未必能完全達到前者在防守端的作用，但在運動能力、傳球、籃板、外線上都有過之而無不及，極大的豐富了球隊的進攻體系。
今年面對強敵快艇，正是考驗球隊新陣容最好的時候，結果金塊在第四節一度被對手趕上的情況下，沉著的提升自己的攻防水準，最終拿下勝利。賽後快艇前鋒Paul Georege稱讚Gordon表現出色，直說「他的進攻籃板和空切給我們很大的麻煩」。
而在受訪時，擔任球評的「閃電俠」Dwyane Wade開玩笑的問Gordon為何要穿50號？對此他笑著回說，「這是屬於我的號碼，你知道我是灌籃大賽史上拿過最多50分(8次)的選手。這對我來說是個很好的數字，我感覺很強壯、很有力量。」
本場比賽贏球後，金塊排在西區第5，而且和第4的湖人已無勝差，距離快艇也僅有1場勝差，很有機會在之後繼續提升排名。