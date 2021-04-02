太魯閣號事故國際關注！多家外媒報導 路透：40年最嚴重
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-04-02 14:46:10｜2021-04-02 14:52:32
台鐵408次太魯閣號於2日上午發生重大出軌意外，列車經過清水隧道時疑似撞上工程車，截至發稿時間為止，已知至少30人因此死亡，由於車體扭曲變形，救援工作相當困難，不只各地都派人例、設備前往支援，不少國際媒體也相當關注這起事故。
事故消息傳出後，多家歐美日英外媒，皆報導台灣一輛載有約350名乘客的火車，在東部發生出軌意外，目前至少30人死亡、70人仍受困。
《路透社》形容，這起事故是台鐵40年來最嚴重的事故。《紐約時報》則提到，意外發生當天是清明連假的頭一日，台灣出遊的人數激增，而太魯閣號為台灣最快的火車之一，時速通常在80英里（約128公里）左右，並提到了2018年的普悠瑪事故，當時造成18人死亡、170人受傷，調查人員後來發現列車速度過快，司機還手動關閉了自動列車保護系統；再往前一次的嚴重事故是在1981年發生於苗栗縣，當時造成31人死亡。
《CNN》則指出，台灣東岸多山臨海，是頗受歡迎的旅遊勝地，並以風景如畫的太魯閣國家公園而聞名，距離事故發生地點並不遠。《CNN》也引述了總統蔡英文的推文內容，說台灣已經動員所有可動員的人力前去支援救災，在這心碎時刻，會盡一切所能確保人民安全。