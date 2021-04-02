太魯閣號出軌死傷慘！網一圖「起底工程車」：一生賠不完
編輯中心/綜合報導
2021-04-02 14:52:07
清明連假第一天，台鐵就驚傳出軌意外！今（2）日上午9點28分，台鐵太魯閣號408車次從樹林發車至台東途中，行經花蓮大清水隧道時，被邊坡滑落的工程車擊中，擦撞隧道壁出軌，造成36人無生命跡象，目前仍在搶救當中。對此，有網友在臉書起底這輛肇事的工程車，貼文引發熱議。
原PO在臉書社團《爆廢1公社》提到，上網搜尋車牌查了一下，有關這輛肇事工程車的車輛資訊，發現該貨車為「自用大貨車」，出廠日期為西元1994年6月出廠，車齡已經高達27年，下次定檢日為今年的7月13日，原PO不禁直呼「撞太魯閣號的這台貨車，想脫產也脫產不了了吧！」
對此，網友紛紛回應「兩手攤開沒錢你能怎樣」、「就算沒脫產也不夠賠」、「這包商，這輩子應該賠不完」、「其實我覺得很可怕的欸，剛好是工程車，剛好滑落到鐵軌上，剛好太魯閣經過，要有些巧合才有可能發生這些事故吧」、「少少財產賠不起也不必脫產」。
據了解，這班太魯閣列車車內總計約350人，4至5節車廂因為受到擠壓，車廂變形搶救中，5至8車廂因嚴重變形，無法順利進入。目前現場目前至少36人OHCA（到院前心肺停止），仍有72人受困，初步估計60人送醫，詳細事發原因還有待進一步釐清。（編輯：賴詠璿）