太魯閣號出軌意外！盤點近10年台鐵重大事故

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278次太魯閣列車在1月17日上午8時44分行經桃園縣楊梅埔心路段，與闖越平交道的滿載砂石車發生碰撞，列車當場出軌，51歲台鐵司機傷重不治，肇事砂石車司機跳車，逃過死劫，另外造成25名乘客輕重傷。
2013年
302次自強號列車8月31日行經屏東枋山隧道口，遇到土石流，車廂分離出軌，造成3人重傷、9人輕傷。
2015年
142次自強號列車在11月6日行經彰化縣二水鄉惠民村平交道，撞上一輛「卡」在鐵軌上的貨櫃車，該貨櫃車欲強行通過鐵軌，不料輪胎卡住，撞擊力道極大，當場引發火勢燃燒，造成第一節車廂內血流滿地，所幸9人受傷，無人死亡。
2016年
7月7日一輛由新竹開往基隆的區間車行經松山車站時，傳出爆炸聲響，造成車內超過20名旅客灼傷送醫，車廂內都是爆炸過後的粉塵，血跡斑斑，後來證實是有人「計畫性放置爆裂物」釀禍。
最高法院在2017年11月，依殺人未遂等罪，合計判嫌犯年4個月定讞，另外也判他賠償台鐵及受傷旅客共680多萬元。
2018年
10月21日一輛6432次普悠瑪列車，行經宜蘭蘇澳鎮的新馬車站發生軌翻覆事故，總計造成18人死亡、超過215人輕重傷。
事故發生3天後，宜蘭縣鐵路才恢復雙線雙向正常行車，該事故也是普悠瑪列車2013年投入營運以來第一起造成乘客死亡的事故。
2021年
2月23日台鐵局台東縣海端火車站附近，發生工程車直接撞擊鐵軌上工人，造成2死1傷。