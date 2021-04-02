台鐵殉職司機年輕又新婚！曾說「讓愛的騰雲號跑一輩子」

台鐵408車次太魯閣號今（2）日上午於花蓮縣大清水隧道出軌發生重大意外，全車旅客約350人，目前已知41名旅客無生命跡象，多人輕重傷送醫。台鐵企業工會理事長陳世杰受訪表示，收到回報司機員已無生命跡象。據了解，該事故列車的袁姓司機相當年輕，前年才與女友結婚，如今確認殉職也讓不少台灣民眾感到痛心。

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台鐵企業工會理事長陳世杰表示，已收到回報司機員OCHA失去生命跡象，等待事故搶救完成後，會要求鐵路局從優撫卹，工會也會提供家屬協助，透過初步了解得知工程車滑落砸中太魯閣號，但事故詳細情節仍在釐清中。

▲台鐵408次太魯閣號出軌事故示意圖。（圖／NOWnews製）

太魯閣號出軌消息震驚全台，根據《聯合新聞網》報導，該列事故列車的袁姓司機前年2019年9月25日才在台北車站多功能展演廳辦理台鐵集團婚禮，當時更對新娘喊話「我會維持愛妳的溫度，煮滾水，讓愛的騰雲號跑一輩子」。此外，報導也指出今年33歲的袁姓司機，平時與同事相處融洽，如今不幸殉職同事也難過地說不出話。

▲台鐵殉職司機2019年才牽著新婚妻的手，承諾要讓愛的騰雲號「跑一輩子」。（圖／翻攝自YouTube「臺鐵影音專區」）

台鐵初步研判此次太魯閣翻覆主因為事故車遭邊坡滑落的工程車擊中，擦撞隧道壁出軌，不過詳情仍待釐清。據消防署提供最新消息，至截稿前已有41人失去生命跡象，尚有2人受困車廂搶救中，其餘66人分別送往花蓮、宜蘭等地醫院急救。（編輯：楊智傑）