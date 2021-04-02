NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

任內兩起重大列車事故　林佳龍發聲明：不會一走了之

記者劉雅文/台北報導

2021-04-02 16:20:10｜2021-04-02 16:32:43

▲交通部長林佳龍親自視察事故現場。（圖／交通部提供）
▲交通部長林佳龍親自視察事故現場。（圖／交通部提供）
清明連假出現壞消息，台鐵再傳出軌意外，今（2）天上午408次，樹林開往台東的太魯閣，在上午9:28發生出軌事故。交通部長林佳龍也特別趕到事故現場親自坐鎮，根據初步了解，是由於工程車滑落所釀的意外，目前已經48人死亡、多人輕重傷，現場甚至還有多人受困其中。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲台鐵408車次太魯閣列車今（2）日上午9點多在花蓮發生出軌事故，經過清水隧道時撞上滑落邊坡的工程車，導致列車出軌重創，其中以前方5至8節車廂較為嚴重，車體嚴重扭曲變形。（圖／NOWnews製）
▲台鐵408車次太魯閣列車今（2）日上午9點多在花蓮發生出軌事故，經過清水隧道時撞上滑落邊坡的工程車，導致列車出軌重創，其中以前方5至8節車廂較為嚴重，車體嚴重扭曲變形。（圖／NOWnews製）
林佳龍在聲明中提到，台鐵太魯閣號列車，在清明連假疏運發生如此重大事故，震驚與傷痛難以言喻，對所有罹難者家屬及身心受傷的民眾，也感同身受，萬分心痛。交通部後續對罹難司機員及傷亡乘客的撫卹，也將以最高標準妥善處理。此外，已要求各交通疏運單位，全力投入東部地區的疏運。

林佳龍表示：「2018年的1021普悠瑪列車事故，事發迄今不到三年，佳龍上任後，儘管全力重啟調查、擴大咎責、展開檢討並配合行政院的台鐵總體檢進行上百項的台鐵改革事項，但顯然我們改革的速度和成果是不夠的，我有責任，也該負責。」

他也不忘強調：「身為交通部長，此時搶救優先，也須與台鐵共同配合運安會及司法單位調查，佳龍不會、也不能在此時一走了之，但理當必須承擔一切政治責任。現階段仍會堅守崗位，持續努力救災及疏運。再次為我們努力不夠向國人道歉！」

關鍵字

NOW民調中心

對於支持新疆棉的台灣藝人，您還會支持他們嗎？

對於支持新疆棉的台灣藝人，您還會支持他們嗎？

繼續作答
你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

繼續作答
帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

有人勸連勝文選黨主席？你覺得他會出來選嗎？

不會
67.95%32.05%
2021-03-31-2021-04-06
即時
推薦閱讀