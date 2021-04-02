任內兩起重大列車事故　林佳龍發聲明：不會一走了之

清明連假出現壞消息，台鐵再傳出軌意外，今（2）天上午408次，樹林開往台東的太魯閣，在上午9:28發生出軌事故。交通部長林佳龍也特別趕到事故現場親自坐鎮，根據初步了解，是由於工程車滑落所釀的意外，目前已經48人死亡、多人輕重傷，現場甚至還有多人受困其中。

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▲台鐵408車次太魯閣列車今（2）日上午9點多在花蓮發生出軌事故，經過清水隧道時撞上滑落邊坡的工程車，導致列車出軌重創，其中以前方5至8節車廂較為嚴重，車體嚴重扭曲變形。（圖／NOWnews製）