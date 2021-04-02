任內兩起重大列車事故 林佳龍發聲明：不會一走了之
記者劉雅文/台北報導
2021-04-02 16:20:10｜2021-04-02 16:32:43
清明連假出現壞消息，台鐵再傳出軌意外，今（2）天上午408次，樹林開往台東的太魯閣，在上午9:28發生出軌事故。交通部長林佳龍也特別趕到事故現場親自坐鎮，根據初步了解，是由於工程車滑落所釀的意外，目前已經48人死亡、多人輕重傷，現場甚至還有多人受困其中。
林佳龍在聲明中提到，台鐵太魯閣號列車，在清明連假疏運發生如此重大事故，震驚與傷痛難以言喻，對所有罹難者家屬及身心受傷的民眾，也感同身受，萬分心痛。交通部後續對罹難司機員及傷亡乘客的撫卹，也將以最高標準妥善處理。此外，已要求各交通疏運單位，全力投入東部地區的疏運。
林佳龍表示：「2018年的1021普悠瑪列車事故，事發迄今不到三年，佳龍上任後，儘管全力重啟調查、擴大咎責、展開檢討並配合行政院的台鐵總體檢進行上百項的台鐵改革事項，但顯然我們改革的速度和成果是不夠的，我有責任，也該負責。」
他也不忘強調：「身為交通部長，此時搶救優先，也須與台鐵共同配合運安會及司法單位調查，佳龍不會、也不能在此時一走了之，但理當必須承擔一切政治責任。現階段仍會堅守崗位，持續努力救災及疏運。再次為我們努力不夠向國人道歉！」