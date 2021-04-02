太魯閣號出軌 高雄、台南待命隨時支援
記者鄭婷襄／綜合報導
2021-04-02 16:26:12｜2021-04-02 16:40:47
今（2）早臺鐵太魯閣號408車次在花蓮發生事故，造成多人不幸死傷，目前各方正在積極搶救中，高雄市長陳其邁指出，獲知消息後，已立即致電花蓮徐榛蔚縣長，並表示高雄將提供協助，台南市長黃偉哲也表示，台南市消防局的人員、特搜隊員、還有搜救犬都已經準備好，隨時可以出動。
高雄市長陳其邁今（2）日下午參加到家樂福鼎山店參加台灣農產我驕傲記者會時受訪指出，早上已跟花蓮縣徐榛蔚縣長通過電話，並表示高雄將提供協助，並召集秘書長、消防局、衛生局到市府開會，高雄市消防局跟花蓮縣消防局、高雄市秘書長跟花蓮縣副縣長都已經對接，高雄市8名特搜人員 、2隻搜救犬 已機動待命中，高雄衛生局醫療資源的整備也完成，因為現在就在是由消防署做統一調度，原則上第一波救災行動還是以北部的縣市搜救跟醫療的量能來做支援，高雄已經都做好準備，隨時配合調度，也希望人員都能夠平安，大家都能夠一起祈福，願傷者康復、逝者安息。
台南市長黃偉哲表示，花蓮清水隧道發生這樣不幸的事件，當然第一個時間應該是搶救優先，究責其次，不管是包商的責任，還是工程維護人員的責任，我覺得這部分應該深自檢討，但是第一時間救災是最重要的，所以已經要求台南市消防局長馬上跟行政院消防署聯絡，台南市特搜隊各種裝備器材、23名特搜隊員與4隻搜救犬都已經待命，隨時可以出動，目前一級應變中心已經開設，所以會依照應變中心的統一指揮調度，一旦接受到命令，馬上開拔前往花蓮協助救援。
黃偉哲說，2016年2月6日台南地震的時候，來自全國各地的搜救單位，甚至海外的搜救單位都紛紛探詢我們需要是什麼，所以說還是要依照交通部的一級應變中心的統一指揮調度會比較好，避免自己前往，也希望民眾不要在這個時候去那邊湊熱鬧，因為台九線已經大塞車了，大家都塞在那邊會影響到救援工作的進行，希望說大家還是共同為他們集氣祈福。