消防員趕救援太魯閣號！她開車見「1幕」秒哭：真的感動
編輯中心/綜合報導
2021-04-02 16:38:45｜2021-04-02 16:51:31
台鐵408次太魯閣號於今（2）日上午發生重大出軌意外，列車擦撞隧道壁出軌，導致4到5節車廂變形，目前仍在搶救中，而台北市消防局也派出18輛搜救、救護車，共計43人前往協助救援。對此，就有網友開車經過該路段，看到許多民眾都紛紛讓路幫忙，讓她直呼「很感動」。
原PO在《宜蘭知識+》表示，從宜蘭開車到花蓮時，看到警消人員忙進忙出，路上也不斷有救護車開過，這時她就發現，不管是往花蓮或從花蓮到宜蘭的民眾，都會主動讓路給消防人員，讓原PO忍不住直呼「看大家都會讓路覺得很感動，我們讓路就是幫忙救援了，大家幫幫忙，天佑太魯閣號！」
從原PO貼出的影片可以看到，消防員除了開車，也有人騎摩托車，甚至還派出還有直升機，就是希望可以快速趕到現場救援。許多網友也紛紛回應，「怎看了看了很想哭，希望大家都能平安」、「謝謝讓路的車主」、「剛走雪隧，也有幾輛前去支援的車輛」、「願大家都能平安」。
台鐵408次的太魯閣號今日上午從樹林發車至台東，行經花蓮大清水隧道時，疑似撞上邊坡滑落的工程車，因此發生出軌意外，同時也造成多節車廂脫離軌道撞上隧道內牆，而根據消防署最新資訊，至截稿前已有48人不幸罹難，尚有2人受困車廂搶救中，其餘66人分別送往花蓮、宜蘭等地醫院急救。（編輯：許智超）