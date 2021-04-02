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供水五或供四停一　盧秀燕向經長爭取

記者柳榮俊/台中報導

2021-04-02 16:33:47

供水五或供四停一　盧秀燕向經長爭取
▲台中、苗栗自4月6日起實施「供5停2」分區供水，台水公司及國防部水車整備情形(圖／市政府提供2021.4.2)
中央宣布台中、苗栗自4月6日起實施「供5停2」分區供水，台中市政府持續做好抗旱整備，市長盧秀燕今(2)日陪同經濟部長王美花，視察台水公司及國防部水車整備情形。市長盧秀燕當面向中央提請三大訴求，包括建議「供五停二」改為「供五停一」或「供四停一」；建立產業在限水期的經濟損失補助方案；以及取水點加派人手協助民眾取水無虞，盼中央支持地方度過難關。

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盧秀燕表示，感謝經濟部、國防部與台水今合作演練，但她要代表市民、產業向中央提出三大訴求，首先，這次中央未事前與地方商量，突然宣布台中實施「供五停二」，民眾、產業應變時間不足，盼能改為實施「供五停一」或「供四停一」，提供民眾多一些應變時間；她強調，地方政府在中央提前商量下，都十分願意全力配合政策、齊心抗旱。

第二，台中首次實施「供五停二」，對民生及產業衝擊極大，尤其水情為全國議題，但分區限水首波名單包括台中，對台中各方產業衝擊甚鉅，尤其夏季，飲料店、科技業需水量較大，希望中央儘速提出產業補助方案。

第三，台水在台中設置338處供水點，屆時限水實施後，民眾取水需求也會陸續浮現，台中會全力協助民眾度過限水期，但也希望中央、台水增派人力，進駐各供水點，並穿著制服，方便民眾辨識及隨時詢問；另也希望中央訂出明確政策，說明民眾的取水量限制。

對此，王美花表示，雖然供五停二會造成民生用水及產業用水不便，但希望能提早應變旱期，中央會在確保大家基本用水足夠的情況下，設定取水站持續供水；另外，針對醫療、學校等單位，中央均已跟消防、國防單位合作，確保各方在節水原則下，供水無虞。

王美花提到，其實經濟部針對民生取水、水塔注水取水演練已做好事前整備。另外，台水已聘請國外專業顧問，全力改善漏水情形，只要地方有反映什麼問題，中央會全力處理，包括在限水期，盡量不要讓商家受損，中央將持續盤點需求，盡量不要造成產業損失。

此外，盧秀燕也關心，台中每日民生與工業用水約需145萬噸，中央推動抗旱水源1.0計畫後，目前日節水12萬噸，希望中央提出方案確保供水需求。

對此，王美花指出，中央推動緊急抗旱水源1.0計畫，台中已有設置56個水井，是全國最多，2.0計畫也會持續視情況增加，當水庫水量不足，勢必要抽取地下水，中央會確保地下水用水品質；經濟部水利署長賴建信說明，針對台中水資源需求，中央持續推動5月中完成台中海淡廠，將日產1.3萬噸用水，增加台中水資源。

另，台水董事長胡南澤也說，針對338處供水點，原則均開放民眾取水，但若出現有民眾取水情形過於頻繁，也會派員勸導節約用水；此外，會安排水車30部，隨時在338處供水點注水。

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