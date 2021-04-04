影／小王愛上人妻陷多角戀 姊妹熱戀同男人結局超悲催
影像中心/綜合報導
2021-04-04 10:00:00
「愛情對你來說是羅曼史，對我卻是一場禁忌遊戲。」伊林娛樂與醒吾科技大學攜手合作的《我在追劇找世界》，道出年輕人在愛情中的成長滋味，透過每集中出現的「愛情信物」，一句刻骨銘心的經典台詞，藉由新一代年輕人的視角，描寫一章章觸動人心的校園愛情故事。最新一集中，兩姊妹愛上同一個男人，禁忌的愛情讓人著迷卻又畏懼，一方面深陷戀情的甜蜜滋味，一方面是背叛婚姻與姊妹情誼的罪惡感，這段戲劇性的愛情在兩姊妹愛上同一個男子後，越發失控造成不可挽回的後果。
姊妹倆愛上同一個男人，必定會有退讓或是爭奪，但同時又加入了禁忌愛情的元素，讓本就複雜的關係更是難以理清，這樣的三角關係或許都曾發生在生活周遭，但每一次的結局與每個人的選擇都有所不同，《追劇》帶來的故事則述說了其中一種悲傷的可能性。
伊林娛樂與醒吾科技大學攜手合作的《我在追劇找世界》網路短劇，每周二晚間10點於《NOWnews 今日新聞》YouTube頻道播出。這部劇由醒吾科技大學學生以及伊林娛樂藝人參與演出，也讓學生們參與學習幕後工作，以攝製實戰的方式，讓學生們深入了解拍攝過程。（影音編輯：謝美伶）