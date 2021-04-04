NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

影／小王愛上人妻陷多角戀　姊妹熱戀同男人結局超悲催

影像中心/綜合報導

2021-04-04 10:00:00

▲ 帥氣吉他老師成人妻小王，姊妹熱戀同一男人結局超悲催。（圖／伊林娛樂 授權）
▲ 帥氣吉他老師成人妻小王，姊妹熱戀同一男人結局超悲催。（圖／伊林娛樂 授權）
「愛情對你來說是羅曼史，對我卻是一場禁忌遊戲。」伊林娛樂與醒吾科技大學攜手合作的《我在追劇找世界》，道出年輕人在愛情中的成長滋味，透過每集中出現的「愛情信物」，一句刻骨銘心的經典台詞，藉由新一代年輕人的視角，描寫一章章觸動人心的校園愛情故事。最新一集中，兩姊妹愛上同一個男人，禁忌的愛情讓人著迷卻又畏懼，一方面深陷戀情的甜蜜滋味，一方面是背叛婚姻與姊妹情誼的罪惡感，這段戲劇性的愛情在兩姊妹愛上同一個男子後，越發失控造成不可挽回的後果。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲
▲ 飾演男主角的伊林娛樂旗下藝人夏天珞。（圖／伊林娛樂 授權）
 

姊妹倆愛上同一個男人，必定會有退讓或是爭奪，但同時又加入了禁忌愛情的元素，讓本就複雜的關係更是難以理清，這樣的三角關係或許都曾發生在生活周遭，但每一次的結局與每個人的選擇都有所不同，《追劇》帶來的故事則述說了其中一種悲傷的可能性。

▲
▲ 飾演女主角的醒吾科技大學學生朱佳祈。（圖／伊林娛樂 授權）
伊林娛樂與醒吾科技大學攜手合作的《我在追劇找世界》網路短劇，每周二晚間10點於《NOWnews 今日新聞》YouTube頻道播出。這部劇由醒吾科技大學學生以及伊林娛樂藝人參與演出，也讓學生們參與學習幕後工作，以攝製實戰的方式，讓學生們深入了解拍攝過程。（影音編輯：謝美伶）

 

關鍵字

NOW民調中心

對於支持新疆棉的台灣藝人，您還會支持他們嗎？

對於支持新疆棉的台灣藝人，您還會支持他們嗎？

繼續作答
你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

繼續作答
帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

有人勸連勝文選黨主席？你覺得他會出來選嗎？

不會
65.75%34.25%
2021-03-31-2021-04-06
即時
推薦閱讀