太魯閣駕駛視角曝光！網細看「1點」氣炸：工程都沒改善
編輯中心/綜合報導
2021-04-02 17:52:54
台鐵408次太魯閣號於今（2）日上午發生重大出軌意外，列車在行經花蓮大清水隧道時，遭到工程車砸中，而工程車駕駛不但違規停在斜坡上，還疑似忘記拉手剎車，才會滑下15公尺邊坡。對此，就有網友搜出1月火車行駛畫面，才發現工程在1月就開始施工，但包商卻都沒有設立護欄，讓網友們看了相當氣憤。
原PO在《PTT》貼出「火車駕駛視角」的YouTube影片，同樣是台鐵408次太魯閣號，從台北一路行駛到花蓮，而時間是在今（2021）年1月1日所拍攝，並在1月5日上傳到「臺灣交通鐵道影像」頻道，原PO就發現，這次重大意外路段是在影片1小時59分40秒處，兩個隧道距離僅短短7秒鐘。
可以看到右側一片砂石道路，雖然施工正在進行中，但工程承包商卻沒有做好安全防護措施，讓原PO忍不住痛罵「火車看到已經來不及，剛好是一個盲彎」，另外也有人回文說， 「也太危險了吧，完全沒有圍好，難怪工程車可以衝進來，台灣工程SOP真的很差，今年1月影片到現在快三個月了，完全沒改善」。
貼文曝光後，許多網友也相當氣憤，「這就算急煞也來不及了…」、「真扯，完全沒圍欸」、「很差？是沒在管吧」、「問交通部啊，發包施工沒監督」、「結果斜坡地沒護欄」、「為什麼旁邊有工地卻沒有裝個護欄，看來管理也問題」、「常搭花東線就知道沒護欄的，區段數不清，監督單位沒在管的」。
台鐵408次的太魯閣號今日上午從樹林發車至台東，行經花蓮大清水隧道時，疑似撞上邊坡滑落的工程車，因此發生出軌意外，同時也造成多節車廂脫離軌道撞上隧道內牆，而根據消防署最新資訊，至截稿前已有54人不幸罹難、156人輕重傷。（編輯：許智超）