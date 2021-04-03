P聯盟／當年絕殺卡達有多霸氣？田壘：隨便丟我可以！

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卡達下一波進攻跌跌撞撞，Mohammad Mohd三分球出手沒進，但Omer Salem撿到球隊本場第20個進攻籃板擺進，雙方只剩下1分差。之後陳世杰兩罰不中，卡達最後一波攻擊雖然沒進，但Abdulrahman Ali Al Saad抓到第21記進攻籃板，並在出手時要到犯規，他兩罰一中追平比數。
這時候時間只剩下1.4秒，許晉哲喊出暫停規劃戰術，他表示「男模先走，溪湖來幫田壘擋；如果田壘那邊給不進去的話，幫溪湖擋，這邊直接拆開，他們會換人。」
那波戰術交給田壘相當合理，第一點在於當下時間緊迫，接到球馬上要出手，所以傳到內線機會最大，而田壘不但有身高，而且爆發力驚人，是中華隊完成「空中作業」的最佳人選；其次，那屆亞洲盃預賽階段田壘狀態相當好，對日本砍下19分，對伊朗得到17分，皆為全隊最高，對印度那一場談笑用兵，田壘沒有先發，但也還是攻下12分。
談起那最後的一擊，林志傑笑說沒想到田壘會選擇用灌籃的方式終結，直言「也太狂了吧！」；而當時也是在場上5人的呂政儒則是表示，「那一球真的蠻妙的。」
「我記得那時候大家都在討論要怎麼傳、要走麼走位，大家都很緊張，然後傑哥就問壘哥球要怎麼丟，他就很瀟灑地說：『這個角度我可以，你隨便丟，我隨便扣！』結果就發生了大家都印象深刻的事情。」
回到那一天、那場比賽的最後時刻，林志傑在場外發球，曾文鼎幫呂政儒掩護，田壘佯裝準備接球，接著就迅速內切，這時候陳世杰巧妙地上來幫他卡住防守人，同一時間林志傑把球恰到好處的拋出，田壘躍起、接球暴扣。
該屆比賽，最終中華隊在半準決賽不敵菲律賓，5-6名爭奪戰又敗給中國，最終拿到第6名。但全隊找到了化學效應，並且增添了許多自信。2013年戴維斯規劃，中華隊在亞錦賽八強戰擊敗中國大陸男籃隊，寫下歷史。
現在往回看，田壘的「這一球直接高吊！哇～～～」灌籃，影響深遠，或許許多人當時都沒意識到。