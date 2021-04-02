網球／7784也出局 三巨頭缺席他們仍無法「趁機」稱王
記者鍾東穎/綜合報導
2021-04-02 17:16:28
今年的邁阿密網賽，男子網壇「三巨頭」都缺席，外界看好3位新生代領頭羊能出頭天，但隨著世界第5、希臘好手「7784」Stefanos Tsitsipas今(2)日出局後，3人都與4強無緣，還是無法「趁機」稱王。
去年邁阿密網賽因疫情停辦，今年「三巨頭」塞爾維亞「世界球王」Novak Djokovic、「西班牙蠻牛」Rafael Nadal和「瑞士特快車」Roger Federer都缺陣，由世界排名第2、俄羅斯名將Daniil Medvedev擔綱頭號種子。
不過連續出賽也讓Medvedev的體力透支，64強先拍下我國前一哥盧彥勳，最後跑到腿不聽使喚在8強止步，第3種子的德國好手Alexander Zverev早在首輪就淘汰，剩下的第2種子Tsitsipas在今天落敗，同樣停留在8強。
男單4強名單出爐，世界第8的俄羅斯年輕好手Andrey Rublev，為世界排名最高者，將對決世界第37波蘭Hubert Hurkacz，世界第12西班牙Roberto Bautista Agut則出戰最年輕僅19歲、世界第31的義大利Jannik Sinner。