太魯閣號出軌意外傷亡慘重　演藝群星發文祈福

今（2）日早往台東的太魯閣號於花蓮縣大清水隧道出軌，車輛擦撞隧道壁，車廂變形，袁姓司機員當場死亡，傷亡慘重。演藝圈群星周曉涵、張書豪、Ella、炎亞綸、港星杜汶澤也紛紛在社群媒體上發文祈福。

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周曉涵發文：「連假第一天，本該開開心心出遊和返鄉掃墓的，就發生太魯閣號出軌的重大意外，加上我跟爸媽才剛從太魯閣回來，看到這則新聞，心裡其實滿沉重的，希望受困的乘客能平安脫困，也希望罹難的家屬能節哀。」

▲周曉涵發文分享心情。（圖／翻攝周曉涵IG）

張書豪則是有感而發提到：「太多年輕的回憶裡，大家趁著愚人節向各自喜歡的人告白，反正被打槍隔天再說昨天是愚人節啊，就好像什麼都沒發生一樣。要發這篇文的同時，看到太魯閣號的新聞。我一直都是一個自知幫不上實質的忙，就真心祈禱祝福不打官腔文的態度，畢竟真的在搶救的人根本沒時間發文，謝謝現場付出的你們！只希望能像愚人節的隔天一樣，真的什麼都沒發生！」

▲張書豪發文分享心情。（圖／翻攝張書豪臉書）

Ella也在臉書發文「祈禱」；炎亞綸簡短發文「Pray for魯閣」；來台long stay的港星杜汶澤，也在臉書轉發避開國道五號讓救災救援車輛優先通行的相關訊息。

▲炎亞綸發文為太魯閣號意外祈福。（圖／翻攝炎亞綸臉書）