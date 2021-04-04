P聯盟／化身全能機器　田壘無私轉換打法助達欣奪首冠

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從進入達欣後，就和田壘一同奮戰，最終還拿攜手拿下總冠軍，身為球隊後衛的王志群，對於田壘的天賦給予高度肯定，並強調更重要的是他願意為了球隊去犧牲個人的表現。
「跟壘哥在一起打球都很開心，他雖是進攻主軸，但卻願意去配合大家。」王志群說田壘不是特別需要球權，通常都是圍繞球隊戰術去打，無私球風也讓達欣那些年的團隊氣氛非常好，「我們場下也玩在一起，大家也會一起出去玩，感情真的很好。」
達欣工程在第六季拿到隊史首冠，「馴獸師」張智峰該季拿下「雙料MVP」，成為繼林志傑之後，第2位單季包辦年度MVP和總冠軍賽MVP的球員。那一季仍是球隊一哥的田壘，甘願做出角色轉換，讓球隊得以維持非常好的化學效應。
「那年他(張智峰)狀況很好，調整的非常好。」王志群表示，田壘不會去爭球隊老大這種東西，因此不會有球權上的衝突。而一旁的陳子威則是說，「他能做的事情太多，能得分、籃板、抄截、防守，各方面都可現做出貢獻，承擔很多東西，但他不會只想到自己，打法不自私。」
田壘該季因小腿骨裂影響表現，到了總冠軍賽雖已痊癒，但心理層面仍然受影響，體能與狀況也仍在調整，加上台啤對其的針對性防守，該系列賽的表現差強人意。
當時擔任總教練的邱大宗希望他展現「唯我獨尊」的霸氣，得硬起來打比賽才行。田壘坦承自己那時有點緊張，又沒有手感，因此轉換比賽模式，之後幾戰儘管得分不多，但展現全能性，從各方面幫助隊友發揮，讓自己融入比賽中。最終雖然MVP不屬於自己，但助球隊拿下隊史首冠，也絕對是大功臣之一。
談到那支冠軍達欣為何這這麼強？王志群不諱言田壘的全能性是關鍵，有200公分、又相當靈活，讓球隊能適應許多球風，也能做出位置上的調整，「他真的什麼都會，不會說今天因為自己沒法得分就沒事做了，他可以從其他方面來幫助球隊。」