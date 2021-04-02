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寵愛美人！香氛、保養、美食滿足渡假需求

記者陳美嘉／高雄報導

2021-04-02 18:49:19

（圖／記者陳美嘉攝，2021.04 .01）
（圖／記者陳美嘉攝，2021.04 .01）

連續假期開啓渡假模式，高雄漢神巨蛋迎來全台首間「迪奧香氛世家度假限量快閃店」以經典香氣恣意遨遊，體驗法式生活藝術；夢時代「美人節」規劃低門檻、高回饋活動，集結化妝保養、內睡衣及香氛品牌，推出寵愛女人的限量商品；Global Mall新左營車站首波母親節主打「輕旅行生活美學」，更有全新美食櫃位進駐，滿足渡假聚餐需求。

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▲品牌邀請舉手投足間都展現法式優雅風範的影視男神王陽明擔任開幕嘉賓。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04
▲品牌邀請舉手投足間都展現法式優雅風範的影視男神王陽明擔任開幕嘉賓。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04 .01）
全台首間「迪奧香氛世家度假限量快閃店」即日起至4月30日進駐高雄漢神巨蛋，高規格將約依印花藝品空運來台，感受品牌經典「Toile de Jouy 約依印花」刻劃出迷幻叢林風光；快閃店除了獻上度假限量版香氛及絲巾，也同步提供「香氛、彩妝、保養一站式服務」，能在此體驗完美烘托香氛氣場的精緻妝容。

全台第二家「迪奧香氛世家專櫃」也設立於高雄漢神巨蛋，迪奧認證的專業香水師，將全年進駐提供「一對一香氛諮詢服務」悉心嚴選最適合香氣。開幕期間推出限定「客製化刻字服務」，可為香氛瓶訂製專屬印記。

▲夢時代力邀「三麗鷗家族」高人氣經典角色，打造2款實用生活好物。（圖／夢時代提供）
▲夢時代力邀「三麗鷗家族」高人氣經典角色，打造2款實用生活好物。（圖／夢時代提供）
夢時代「美人節」即日起至4月14日止，推出滿千送百、13家銀行滿額禮、icash Pay加碼贈及限量組合商品等好康優惠。與此同時，每檔引起兌換風潮的會員來店禮，更是力邀「三麗鷗家族」高人氣經典角色，打造2款實用生活好物，Hello Kitty保溫餐袋及酷企鵝多功能靠枕。

▲Global
▲Global Mall新左營車站獨家合作「卡娜赫拉的小動物」，也推出美食新櫃讓媽媽嚐鮮。（圖／夢時代提供）
Global Mall新左營車站首波母親節檔期即日起至4月21日推出「輕旅行生活美學」，刷聯名卡可享滿3,000元送200元；並獨家合作「卡娜赫拉的小動物」來店禮，風扇、保冷袋、傳輸線、面紙套通通一次收藏。4月2日至5日推全台獨家設計款「好想兔親子口罩」，只要於活動期間之內加入會員或是扣會員點數5點，即可獲得1大1小獨家親子口罩。

Global Mal也推出美食新櫃讓媽媽嚐鮮，「銀座杏子豬排」提供多樣日式定食與道地炸豬排，酥炸、鍋膳料理等還能享越光米、生菜沙拉、味噌湯、日式小菜無限放題；另外還有美味TOGO專區「穆絲味」、「奇蹟印度」，提供消費者與媽媽一起開心出遊或是歡樂聚餐。

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