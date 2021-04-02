寵愛美人！香氛、保養、美食滿足渡假需求
記者陳美嘉／高雄報導
2021-04-02 18:49:19
連續假期開啓渡假模式，高雄漢神巨蛋迎來全台首間「迪奧香氛世家度假限量快閃店」以經典香氣恣意遨遊，體驗法式生活藝術；夢時代「美人節」規劃低門檻、高回饋活動，集結化妝保養、內睡衣及香氛品牌，推出寵愛女人的限量商品；Global Mall新左營車站首波母親節主打「輕旅行生活美學」，更有全新美食櫃位進駐，滿足渡假聚餐需求。
全台首間「迪奧香氛世家度假限量快閃店」即日起至4月30日進駐高雄漢神巨蛋，高規格將約依印花藝品空運來台，感受品牌經典「Toile de Jouy 約依印花」刻劃出迷幻叢林風光；快閃店除了獻上度假限量版香氛及絲巾，也同步提供「香氛、彩妝、保養一站式服務」，能在此體驗完美烘托香氛氣場的精緻妝容。
全台第二家「迪奧香氛世家專櫃」也設立於高雄漢神巨蛋，迪奧認證的專業香水師，將全年進駐提供「一對一香氛諮詢服務」悉心嚴選最適合香氣。開幕期間推出限定「客製化刻字服務」，可為香氛瓶訂製專屬印記。
夢時代「美人節」即日起至4月14日止，推出滿千送百、13家銀行滿額禮、icash Pay加碼贈及限量組合商品等好康優惠。與此同時，每檔引起兌換風潮的會員來店禮，更是力邀「三麗鷗家族」高人氣經典角色，打造2款實用生活好物，Hello Kitty保溫餐袋及酷企鵝多功能靠枕。 Global Mall新左營車站首波母親節檔期即日起至4月21日推出「輕旅行生活美學」，刷聯名卡可享滿3,000元送200元；並獨家合作「卡娜赫拉的小動物」來店禮，風扇、保冷袋、傳輸線、面紙套通通一次收藏。4月2日至5日推全台獨家設計款「好想兔親子口罩」，只要於活動期間之內加入會員或是扣會員點數5點，即可獲得1大1小獨家親子口罩。
Global Mal也推出美食新櫃讓媽媽嚐鮮，「銀座杏子豬排」提供多樣日式定食與道地炸豬排，酥炸、鍋膳料理等還能享越光米、生菜沙拉、味噌湯、日式小菜無限放題；另外還有美味TOGO專區「穆絲味」、「奇蹟印度」，提供消費者與媽媽一起開心出遊或是歡樂聚餐。