寵愛美人！香氛、保養、美食滿足渡假需求

連續假期開啓渡假模式，高雄漢神巨蛋迎來全台首間「迪奧香氛世家度假限量快閃店」以經典香氣恣意遨遊，體驗法式生活藝術；夢時代「美人節」規劃低門檻、高回饋活動，集結化妝保養、內睡衣及香氛品牌，推出寵愛女人的限量商品；Global Mall新左營車站首波母親節主打「輕旅行生活美學」，更有全新美食櫃位進駐，滿足渡假聚餐需求。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲品牌邀請舉手投足間都展現法式優雅風範的影視男神王陽明擔任開幕嘉賓。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04 .01）

× ▲品牌邀請舉手投足間都展現法式優雅風範的影視男神王陽明擔任開幕嘉賓。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04 .01）

全台第二家「迪奧香氛世家專櫃」也設立於高雄漢神巨蛋，迪奧認證的專業香水師，將全年進駐提供「一對一香氛諮詢服務」悉心嚴選最適合香氣。開幕期間推出限定「客製化刻字服務」，可為香氛瓶訂製專屬印記。





▲夢時代力邀「三麗鷗家族」高人氣經典角色，打造2款實用生活好物。（圖／夢時代提供）

× ▲夢時代力邀「三麗鷗家族」高人氣經典角色，打造2款實用生活好物。（圖／夢時代提供）

▲Global Mall新左營車站獨家合作「卡娜赫拉的小動物」，也推出美食新櫃讓媽媽嚐鮮。（圖／夢時代提供）

× ▲Global Mall新左營車站獨家合作「卡娜赫拉的小動物」，也推出美食新櫃讓媽媽嚐鮮。（圖／夢時代提供）

Global Mal也推出美食新櫃讓媽媽嚐鮮，「銀座杏子豬排」提供多樣日式定食與道地炸豬排，酥炸、鍋膳料理等還能享越光米、生菜沙拉、味噌湯、日式小菜無限放題；另外還有美味TOGO專區「穆絲味」、「奇蹟印度」，提供消費者與媽媽一起開心出遊或是歡樂聚餐。



