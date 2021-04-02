時力議員發太魯閣號悼文　台鐵企業文化說法引砲轟

今（2）日是清明連假第一天，卻傳出台鐵太魯閣號408車次在花蓮縣秀林鄉「清水隧道」出軌事故，造成多人死傷，全台多位民代都發文哀悼，時代力量高雄市議員林于凱第一時間也在臉書說「祈禱，能救回更多的人。一次次的慘痛教訓，嚴厲提醒，需要改變的台鐵企業文化，必須要更積極面對」，此番言論引發網友一面倒痛批林將事故原因歸咎到台鐵身上，林于凱隨後則修改文章並致歉：「在事故釐清前，做過度關聯，的確有失公允」。

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高雄市議員林于凱下午2點24分在臉書的發文雖然簡短，卻引發網友排山倒海的怒火，痛批「公眾人物不做查證就發文，造成誤導算不算假新聞」、「很肯定您的努力，我也知道台鐵文化爛到骨子裡，但這次的評論內容我真的無法認同」、「你是用膝反射在批評喔？」、「扯什麼台鐵企業文化？先搞清楚事故原因好嗎！這次台鐵是受害者」。

見發文引發爭議及網友怒火，林于凱也在2點52分修改發文並致歉，表示「在事故釐清前，做過度關聯，的確有失公允。先救人再說，台鐵的問題，當然是長期存在的，也是我長期關注的，但跟上午發生的意外事故，不見得有直接關聯，在此致歉。祈禱，能救回更多的人」。