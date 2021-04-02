父子逃太魯閣號死劫　目睹鄰坐童喊：媽媽卡座位

（中央社記者蕭博陽花蓮縣2日電）太魯閣號出軌釀成重大傷亡，計程車司機楊宜中事後載列車乘客黃姓父子回吉安鄉與家人團聚；他轉述，黃父當時見一名孩童獲救喃喃說著「我媽媽還卡在座位上，她要我先逃命。」





我是廣告 請繼續往下閱讀

台鐵408次太魯閣號列車今天上午在花蓮大清水隧道與滑落邊坡的工程車碰撞，釀成台鐵40年來最嚴重傷亡事故，幸運逃過死劫的乘客陸續疏散，從花蓮縣媒體界退休的計程車司機楊宜中，剛好載到逃過一劫的列車乘客。





楊宜中接受中央社記者訪問指出，大約下午2時許，載著事故列車乘客的遊覽車抵達花蓮火車站，車上是沒有大礙的乘客，他們下車後多數由志工導引進入後站，但這對黃姓父子只想快點回家，便攔下他的計程車，要趕到吉安鄉與孩子的母親團聚，黃父在檳榔攤先買檳榔壓驚，接著才述說事故當時情況。





黃父告訴楊宜中，當時火車突然煞車，發出強烈尖銳、刺耳聲音，「我們買站票坐地上的人」就直接順走道向前滑行7、8排座位的距離，一群人東倒西歪擠成一團，接著就是劇烈撞擊，「我們幸好坐最後一節車廂，緊急煞車時，心裡只有一個預感，這絕對出大事了。」





黃父向楊宜中說，他們還有找到門可以逃出，進入隧道的車廂，有的人破窗逃、有的人爬屋頂、有的人滿身是血，有的人在找親人；40、50輛救護車進進出出，當時見到同車廂一名孩童被救出時，喃喃說著：「我媽媽還卡在座位上，她要我先逃命。」





楊宜中將這對父子載到吉安鄉住處，男童母親很快衝出來，並緊緊將孩子抱進懷裡直說：「擔心死了，太好了，沒事就好、沒事就好。」





楊宜中說，就算以前新聞採訪，也不會遇到這麼真切動容的場面，母親將歷劫歸來的孩子擁在懷裡，久久不能放開。（編輯：陳清芳）1100402



