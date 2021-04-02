傳長賜號船東對長榮提告？長榮回應了

（中央社記者蔡芃敏台北2日電）外媒報導長賜輪船東對長榮等提告，長榮今天澄清，船東為了保障權利，向英國法院申請賠償責任限制，是將長榮及其他數家可能對船東求償的公司列為「關係人」，而非對長榮提告。





我是廣告 請繼續往下閱讀

長榮海運貨櫃輪長賜輪（Ever Given）3月23日擱淺蘇伊士運河（Suez Canal），經過各方積極搶救，3月29日順利移出擱淺河道，蘇伊士運河恢復通行。外媒今天報導，船東正向運營這艘貨櫃輪的長榮海運等相關人士提告。





對此，長榮今天發布新聞稿澄清，昨天接獲長賜輪船東委任律師書面通知，因船東考量貨輪擱淺事故可能面臨究責及賠償事宜，為了保障權利，依據1976年國際限責公約，向英國法院申請賠償責任限制。





長榮指出，船東在賠償責任限制的申請文件中，將長榮海運及其他數家可能對其求償的公司列為「關係人」，並依法通知長榮，而非對長榮提出告訴。另外，長榮也委由律師搜集相關資料，處理後續事宜。





長榮總經理謝惠全1日在法說會上強調，船東是主要負責人，長榮僅租船、為貨物運送人。根據海事法規定，運送人有17項是免責；雖事故導致貨物延遲，不過因運送人具免責條款，長榮幾乎是免責，且有保險公司負責，長榮曝險程度低。





謝惠全說，過去一年來，塞港、缺櫃問題嚴峻導致船期大幅延誤，若每逢延遲就得賠償，船公司早就不堪負荷，「船公司負責運送貨物，但不保證送達時間」。（編輯：林興盟）1100402



