CBA／新疆棉燒不停 郭艾倫不出賽反倒將易建聯推進火坑
記者鍾東穎/綜合報導
2021-04-05 12:00:00
新疆棉議題延燒，知名運動品牌Nike因拒用新疆棉而遭中國網軍圍剿抵制，這把火也燒到Nike代言球星、中國籃球一哥易建聯身上，他出席活動遭到愛國球迷痛罵，對比另一名球星郭艾倫，更讓易建聯深陷兩難，難以平息這波怒火。
易建聯和郭艾倫都是中國國家隊班底，也正是Nike簽約的兩大CBA招牌球星，只有他們兩個可以穿著自己代言的品牌出賽，其他球員都必須配合聯賽規定穿著中國品牌李寧出賽，可見這兩人在中國籃壇的地位。
這次新疆棉事件爆發後，易建聯儘管因傷不用在CBA場上露臉，但參加活動時在NIKE籃球上簽名，遭中國網友揪出並痛罵，許多網友稱對一哥失望透頂，讓愛國球迷心寒。
對比郭艾倫則無預警連續缺席，中國網友推測，事發後的影片中，郭艾倫脫掉NIKE球鞋，只穿襪子運球，身體看起來無礙，應是為了避風頭，也躲掉穿他牌球鞋出賽恐違約的麻煩，此舉讓中國網友力挺，並拿他跟易建聯相比，意外把老大哥更推進火坑裡。
中國知名網站《新浪網》體育版，多篇文章談論此事，都是批評易建聯的聲浪，不過連中國體育局都沒正面談立場，其中原因恐牽涉天價違約、大額贊助等，因此在當局出面發聲前，易建聯低調行事恐怕才是最明智之舉。