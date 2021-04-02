太魯閣號出軌 惠恕仁致函蔡英文表達深切慰問
記者孫唯容/綜合報導
2021-04-02 19:55:55｜2021-04-02 20:01:35
清明連假第一天，許多民眾返鄉，台鐵408太魯閣號行經花蓮秀林鄉和仁路段（清水隧道）時發生出軌事故，昨（1）日剛結束訪台的帛琉總統惠恕仁稍早致函給蔡英文總統，為出軌事故表達深切慰問。
惠恕仁對於該出軌事件感到非常震驚，他說，回到帛琉才幾個小時，下午就聽到發生於花蓮的出軌事故，清明假期第一天是許多台灣人返鄉掃墓的日子，因此造成的影響更嚴重。
惠恕仁表示，看到網路上事故現場的照片，看到救難團隊趕往現場，協助受困民眾乘客逃脫。
惠恕仁說，對於因這起悲劇受到波及的人，以及失去家人的民眾，代表帛琉政府與全體人民，表達最深切的慰問和祈禱。
據了解，截至18:30止，出軌事故的死亡為51人，有司機員1人、助理司機1人、乘客49人， 包含1名法國人。受傷人數為146人，均已送醫包含2名日本人、1名澳門人，805醫院24人、花蓮慈濟52人、花蓮門諾30人、部立花蓮醫院30人、蘇澳榮民醫院5人、羅東博愛2人、 北榮玉里1人、台北慈濟2人 ，目前住院中69人，出院75人，送醫急救後死亡2人。