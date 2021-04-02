太魯閣號出軌　惠恕仁致函蔡英文表達深切慰問

清明連假第一天，許多民眾返鄉，

台鐵408太魯閣號行經花蓮秀林鄉和仁路段（清水隧道）時發生出軌事故，昨（1）日剛結束訪台的帛琉總統

惠恕仁稍早致函給蔡英文總統，為出軌事故表達深切慰問。

我是廣告 請繼續往下閱讀

惠恕仁對於該出軌事件感到非常震驚，他說，回到帛琉才幾個小時，下午就聽到發生於花蓮的出軌事故，清明假期第一天是許多台灣人返鄉掃墓的日子，因此造成的影響更嚴重。

惠恕仁表示，看到網路上事故現場的照片，看到救難團隊趕往現場，協助受困民眾乘客逃脫。

惠恕仁說，對於因這起悲劇受到波及的人，以及失去家人的民眾，代表帛琉政府與全體人民，表達最深切的慰問和祈禱。