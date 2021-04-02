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中職／燃燒142球！猛威爾完成無安打比賽　史上第10人

記者黃建霖/綜合報導

2021-04-02 20:18:33｜2021-04-02 20:56:13

▲統一獅洋投猛威爾繳出七局失一分好投拿下總冠軍戰第六戰MVP。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.11.07）
▲統一獅洋投猛威爾完成無安打比賽。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.11.07）
昨天打得很悶的統一獅，今天回到主場後一吐怨氣，團隊敲出14支安打、海灌13分，先發洋投猛威爾更是用142球完投完封9局，而且沒有被敲安打，幫助統一終場以13:0擊敗對手，他則成為史上第10位完成無安打比賽的球員。

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昨天被樂天狠狠修理，統一今天在主場一點也不留情，面對味全先發投手吳俊杰，不到4局就狠敲9安，還選到5次保送，前4局就灌進8分，包括第2局靠3支長打敲回4分，成為拉開比數關鍵。

味全第二任投手林振賢上來之後控球也不夠理想，第5局被蘇智傑敲安後，連投2次保送搞成滿壘，統一該局又靠著對手失誤以及兩支安打換回5分，雙方分差此時已經來到11分，比賽勝負至此已無太多懸念。

去年幫統一奪冠的猛威爾，本季仍舊繼續為球隊效力，不過他開季前兩場先發表現不理想，主投11又2/3局丟掉9分，防禦率為6.75。不過今天他前6局投完沒有被敲安打，只投出3次保送無失分。

由於味全今天攻勢真的不多，加上統一早早拉開比分，因此場上關注的焦點很快就變成猛威爾是否能完成無安打比賽，他此役前7局投完仍然沒有被敲安打。

第8局他球路開始有點偏高，不過隊友守備幫忙，先是老將高國慶沒收吳東融的一壘平飛球，之後二壘手楊家維也完成美技守備，迅速處理二壘方向滾地球，將打者刺殺。

9局上，猛威爾迅速站上投手丘，並且先讓李凱威擊出游擊滾地球遭刺殺，之後雖然保送了曾陶鎔，但成功用變化球三振掉難纏的赫雷拉，而下一棒的洪瑋漢也在2好2壞後被K掉，猛威爾成為史上用球數最多的無安打比賽投手。

中職史上過去有9位球員完成無安打比賽，包括陽介仁、尼洛、楓康、力拔山、曹竣崵、潘威倫、艾迪頓、紐維拉、瑞安。其中瑞安是聯盟史上首位締造完全比賽的投手。

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