還有列車卡在隧道內！ 台鐵：東正線運能7天後才能恢復
記者余祥／台北報導
2021-04-02 20:30:12｜2021-04-02 20:30:24
清明連假首日，太魯閣號發生出軌意外，台鐵傍晚召開記者會，台鐵副局長馮輝昇表示，目前西正線仍維持雙向運行，但發生意外的東正線則預計7天後才能搶修完成，主要是還有列車在隧道內，事故脫離就需要5天。
馮輝昇表示，事故發生原因是施作北迴線K51+170~500山側邊坡安全防護工程的東新營造公司，其工務所主任李義祥今早開著工務車到工地視察，但因工務車的手煞車未緊軔，而由工務所停放處溜逸至軌道上的北迴線東正線K51+250處，並在上午9時28分遭太魯閣408次撞擊。
馮輝昇說，發生意外的東正線，預計要7天才能復原搶通，事故脫離就需要5天，1天軌道修復，鐵道導電管修復也要1天，總計7天之後才能復原、搶通。
由於本路段為雙口，西正線仍可維持單線雙向運行，截至下午5時止，西正線車輛採用慢行通過方式通行，總計已通過45列次，總延誤時間為94分鐘，影響人次為15508人。
馮輝昇說，適逢清明連假，已協調公路總局全力協助北部到東部疏運。
馮輝昇也提到，感謝雙北、宜蘭、花蓮、台東、消防署都派員到場救援，一共出動68車次、179人，現場也預備33台救護車，另外台鐵搶修人員機具也現場待命，總共出動105人。