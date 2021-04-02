四舞台大亂鬥 墾丁台灣祭破萬人朝聖
記者黃正忠／屏東報導
2021-04-02 21:29:14
屏東縣政府主辦的「台灣祭」於2日正式開唱，活動從下午2點到晚上10點，四大舞台、超過40組樂團不間斷輪番帶來精彩的演出。上午恆春半島湧進大量車潮，中午時段即有許多樂迷到場卡位，只為在最近距離感受音樂的渲染，而下午「神棍樂團」開唱時現場民眾已擠爆滿場，一路熱到晚上最後由玖壹壹壓軸演出，讓現場民眾欲罷不能直喊安可。
屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，只要講到獨立音樂，大家都會先想到墾丁，但因為這兩年大環境的起伏，許多重要的品牌陸續從墾丁轉移異地，讓很多事情只剩下回憶。
為此屏東縣政府從去年「獨立音樂季」到今年的「台灣祭」，要將墾丁的獨立音樂文化再現，也期許未來「台灣祭」這個品牌持續擴大，深耕南國，將此打造成獨立音樂的夢想之地。
屏東縣政府傳播暨國際事務處指出，接續4月1日前夜祭暖場演出後，4月2日適逢春節連假，現場人潮超過3萬人次，塞滿大灣。而明天4月3日是「台灣祭」的最後一天，依舊免費入場，今天來不及參與的民眾請把握明天最後機會。
由於活動現場人潮眾多，還是要請觀眾依照現場指示配戴口罩入場，以保護自身及他人的健康。
此外，無法前來參加的民眾，也可以透過台灣祭粉絲頁及Xtars Live等平台線上直播，與現場民眾一同欣賞精彩的表演。
如想了解更多「2021台灣祭」相關活動訊息，請持續關注「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書及或上「屏東縣政府」官網查詢。